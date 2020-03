Naaktslakken als wenkbrauwen

COLUMN Ik mis jullie. En alles wat drie weken geleden nog zó vanzelf­spre­kend was.

20 maart De scheids zit fout, vind ik dat ook niet? En die wissel van de coach is onbegrijpelijk. Of ik echt geen biertje wil? Dat het schot op doel had moeten zitten. Het is zijlijngebabbel dat al járen mijn zaterdagen siert. Nu zijn de zaterdagochtenden stil.