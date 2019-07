‘Na afloop van de Tour trakteerde Wout alle kinderen op limonade en ijsjes’

Column Rademakers

Met veel interesse heb ik de eerste column van Jef Rademakers gelezen. Hij schrijft puntig en het onderwerp – Wielersport – spreekt mij ook aan. Toch wil ik een kleine correctie aanbrengen over wat hij over Wout Wagtmans schrijft. De Tour de France van 1954 startte in Amsterdam als hommage aan Nederland vanwege de Watersnoodramp van 1953. Ik was toen bijna 8 en herinner mij de doorkomst in Breda over onder andere de Fellenoordstraat. Ik zat daar vlakbij op school. De overwinning van Wout Wagtmans in Brasschaat bracht in de straat waar ik woonde een kleine euforie teweeg. Daar woonden namelijk ook de ouders van Wout Wagt-mans. Schuin tegenover hun woonhuis was – en is – Café Ruiterbos. Na afloop van de Tour de France trakteerde Wout alle kinderen uit de straat op limonade en ijsjes. Wout kwam uit Princenhage, niet uit ’t Heike, maar fietste wel bij Willebrord Wil Vooruit (WWV), dat veel bekende renners heeft voortgebracht, onder wie Wim van Est. Van het geld dat Wout met fietsen verdiende heeft hij later in de Heuvelstraat in Princenhage een huis voor zijn ouders laten bouwen. Zelf is hij ondernemer geworden in de transportsector en in die hoedanigheid ben ik hem nog eens tegengekomen bij Van Tilburg-Bastianen. We hebben toen herinneringen opgehaald aan de tijd dat hij ons als kinderen trakteerde. Helaas is hij veel te jong aan een ernstige ziekte overleden.