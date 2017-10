Moge het wonder geschiedde dat NAC in het linkerrijtje komt

NAC

Ik geloof in NAC. God schiep de wereld en Breda schiep NAC. Elke thuiswedstrijd gaan 17.000 mensen naar het stadion, als trouwe gelovigen.

De trainer is de schakel tussen God en zijn elf apostelen, de spelers van NAC. Hij is daar elke wedstrijd zichtbaar opgewonden van.

De toeschouwers, het uitverkoren volk, mag elke thuiswedstrijd aanschouwen of de apostelen zullen winnen. God maakt er een spelletje van door regelmatig in de verlenging alsnog van bovenaf te bepalen wat de uitslag wordt: winst, verlies of gelijkspel.

Elke wedstrijd stroomt het goddelijk bier rijkelijk alsof het de wijn van Jezus zelf is. De volgelingen laven zich, iedere wedstrijd weer.

Als we kijken hoe we omgaan met het gastenvak, zal iedereen geloven dat wij niet door God zijn geschapen, maar dat we afstammen van de apen.

Laat ons bidden: Ernie Brands, die niet meer bij ons zijt, met wie wij gingen geloven dat voor NAC een nummer 1- plaats was bereid.

Moge voor onze elf apostelen door ons nederig gebed, geloof en liederen, het wonder geschieden, dat wij een plaats mogen veroveren in de linkerhelft.

Wij danken U. Amen!

Tim Barendsen, Breda

Volledig scherm Volle tribunes bij NAC © Pro Shots

Station

Het station van Breda is weer in de race voor een prijs. Iedere keer als ik er ben, denk ik: ik word door somberte en koude overvallen. Nergens voel ik mij senang. Het is een tochtgat. Het is er donker. Er zijn spelonken. Kortom, in mijn gevoel leeft het niet, zoals een station moet leven.

Als ik in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht ben, nodigt het station mij uit tot een wandeling door de ruimten. Licht en winkels die uitnodigen tot kopen. Barretjes die mij lonken om een koffietje te nemen. Banken om het publiek gade te slaan dat zich van A naar B spoedt. Kortom bedrijvigheid.

Het zal best een prijs waard zijn architectonisch gezien en de architect gun ik het van harte. Maar een leuke plek om te verblijven, al is het maar voor even, is het beslist niet. De loop zit er niet in en of dat gaat komen, is maar de vraag. Amsterdam is een goed voorbeeld van wat men kan doen met een oud station. Misschien nadenken over wat men kan doen aan een nieuw station.

Henny Iseger, Breda

Volledig scherm Het station van Breda. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

Staat der Nederlanden

Koningin Maxima verwees al eerder naar de existentiële crisis waarin wij zijn, toen Hare Majesteit aangaf dat de Nederlander niet bestaat. Velen onder ons lopen vast in de door Weber gevreesde machts-mallemolen der bureaucratie. Wie neemt ons bij de hand in deze maatschappelijke ontwrichting?

Leven is het meervoud van lef, zei iemand mij ooit met de beste bedoelingen. Angst is een slechte raadgever. De gulden middenweg dan maar? Respect voor elkanders geloof. Liefde, opleiding en hoop voor elk kind in Nederland zou mijn hart vervullen met vrede. Elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen, een contradictio in terminis als u het mij vraagt. Zelfs politici die het land bestuurbaar dienen te houden zijn onvoldoende geschoold. Kinderen worden onderschat en continu gemonitord, terwijl zij, juist zij, Nederland kunnen veranderen zonder te tornen aan de Trias Politica van Montesquieu.