Moeten we stoppen met vaste contracten?

Belang kind staat voorop bij gezond voedingsbeleid op school

6 september Het artikel over de Tilburge Don Sartoschool, dat afgelopen week in BN DeStem stond, haalde landelijk het nieuws. Op deze basisschool mogen leerlingen alleen nog maar water drinken en grote koeken zijn er in de ban gedaan. Het nieuwe schoolbeleid deed de gemoederen flink oplopen. Eén ouder startte zelfs een facebookactie om de school op andere gedachten te brengen. Inmiddels is het conflict tussen school en ouders opgelost, maar het onderwerp gezond eten en drinken op (basis)scholen is door deze kwestie wel weer zeer actueel.