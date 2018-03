Moeten sociale huren bij rijke corporaties omlaag?

Geef uw meningVeel woningcorporaties blijken ruime winsten te behalen uit huren. Ondertussen kan een deel van die huurders financieel gezien de touwtjes amper meer aan elkaar knopen, volgens de Woonbond. Die pleitte daarom eerder deze week voor een huurverlaging van 10 procent, met name in de sociale sector. Is dat terecht, of hebben corporaties die reserves hard nodig om de komende jaren te investeren in onder andere die huurhuizen?

,,Het is onverteerbaar dat huurders met armoede kampen, terwijl er ruime winsten worden geboekt”, zei Woonbond-directeur Ronald Paping. Woningbouwcorporaties boekten gezamenlijk over 2016 een totale winst van 3,3 miljard euro. Er zijn grote regionale verschillen, maar gemiddeld is de afgelopen jaren 23 procent winst uit verhuur behaald; inkomsten minus de kosten voor onderhoud, renovatie en personeel.

Quote Winst boeken is geen doel op zich voor corporaties, maar zij staan wel voor een tijd van stevige investeringen in nieuwbouw en verduurzaming van bestaande bouw Aedes, vereniging van woningcorporaties De gemiddelde huurprijs steeg de afgelopen vijf jaar met 17 procent. Eind 2017 was een huurder gemiddeld 535 euro per maand kwijt. Door de stijging van de vaste woonlasten komen volgens de Woonbond steeds meer huurders in de knel. Een half miljoen huishoudens zouden moeite hebben om naast het betalen van de huur, de meest basale kosten voor levensonderhoud nog op te brengen. Kenners stellen dat de prijzen van sociale huurwoningen de laatste jaren flink gestegen zijn.

Het aantal mensen met een hoge huur in relatie tot hun inkomen neemt snel toe. Om grote problemen te voorkomen, pleit de Woonbond dus voor een flinke huurverlaging. Volgens Aedes, de vereniging van woningcorporaties, is 10 procent echter niet reeël. Winst boeken is volgens die vereniging geen doel op zich voor corporaties, maar zij staan wel voor een tijd van stevige investeringen in nieuwbouw en verduurzaming van bestaande bouw. Ook staat huurmatiging op de agenda. Daarvoor is veel geld nodig, stelt Aedes.

Wat denkt u?

Moeten corporaties huurders die het financieel moeilijk hebben tegemoetkomen met een huurverlaging? Zijn zij er medeverantwoordelijk voor dat hun huurders niet diep in de schulden raken, zolang zij dikke winsten uit huurprijzen halen? Of hebben corporaties dat geld de komende jaren keihard nodig om te investeren? En is het dus logisch dat zij reserves aan het opbouwen zijn? En als 10 procent niet haalbaar is, welk percentage zou dat dan wel kunnen als tegemoetkoming aan huurders?

