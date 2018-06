Moet meer vrouwen in politiek een doel op zich zijn?

Witte mannen aan het roer kopte deze krant gisteren. De Nederlandse wethouder is anno 2018 nog steeds meestal een (blanke) man. West-Brabant doet het relatief goed met 30 procent vrouwelijke wethouders. Landelijk helt die balans nog veel sterker over naar de mannelijke kant. Maar hoe erg is dat?

De coalitievorming na de gemeenteraadsverkiezingen zit er nagenoeg overal op. En wat blijkt? Het aantal vrouwen op het pluche blijft (weer) ernstig achter bij het aantal mannen. In bijna honderd colleges zit deze raadsperiode geen enkele vrouw op een wethoudersstoel. En daar zitten ook veel (middel)grote steden tussen. Plekken waarvan je verwacht dat er voldoende mensen wonen om geschikte mannelijke én vrouwelijke kandidaten te vinden. Waarom is die verhouding toch zo scheef? Is er minder interesse voor (gemeente)politiek bij vrouwen? Zijn zij minder capabel voor het wethouderschap?

Tegelijkertijd kun je je afvragen: móet het een doel op zich zijn de verhouding man/ vrouw in de politiek gelijk(er) te trekken? Wat levert dat op? Waar-om zouden we dat per se willen?

