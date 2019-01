‘Moet de overheid faciliteren in plaats van keihard ingrijpen?’

Tradities

Vaccineren

‘Handel in het belang van het kind’ schreef de heer Bienert in zijn gastopinie op 2 januari 2019 in BN DeStem. Dat doet de overheid, die als taak heeft de algemene gezondheid van de bevolking te beschermen. Hij gaat volkomen voorbij aan het feit dat het vaccineren een aantal ziektes heeft uitgebannen, waardoor onnodige sterfte en ernstig gehandicapten veel minder voorkomen. Dat niet vaccineren grote gevolgen kan hebben, is te zien in bijvoorbeeld de bible belt, waar bepaalde ziekten zoals polio soms weer de kop opsteken. Vaccins zijn veilig, anders worden ze niet toegelaten op de markt. Natuurlijk moet je kritisch zijn, maar hoogopgeleid zijn, wil nog niet zeggen dat je wetenschappelijke artikelen goed kunt interpreteren. De heer Bienert heeft wel een punt dat de overheid zich meer moet verzetten tegen machtige medische lobby’s. Zij moeten niet bepalen wat de kosten zijn van vaccins of medicijnen in Nederland, terwijl ze in het buitenland een fractie kosten. De overheid zou dit meer moeten reguleren. Tot slot: vaccineren is handelen in het belang van alle kinderen en daar gaat het om.