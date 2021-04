Moest-tuin

column Waar is dat feestje?

21 maart Woensdag was het weer zover, de Tweede Kamerverkiezingen. Oftewel ‘het feest van de democratie’, zoals politici ze noemen. Niet alle politici, overigens. Voor Henk Krol moeten de verkiezingen hebben gevoeld als een uitvaart. En aangezien Henk in het verleden nogal eens de neiging had om overleden mensen op social media te feliciteren met hun verjaardag, is het toepasselijk om hem hierbij te feliciteren met de uitslag.