Moeder Natuur is streng maar rechtvaardig

GASTOPINIEWaarom reageren we toch zo heftig als er dieren overlijden? Prooidieren, een dood ooievaars- of een haviksjong, een verhongerde grote grazer, ze zijn niet zielig.

door Wim van der Graaff

De webcams staan aan en we kunnen weer genieten van de real life soap van de havik, de ­ooievaar, enkele uilen en mezen. Als een echte voyeur kijken we mee in hun nesten.

We zien de bevruchting, de zwangerschap en de opvoeding van de kleintjes. Het radioprogramma Vroege ­Vogels besteedt er op de zondagmorgen de nodige aandacht aan. Een boswachter geeft een update en vertelt dat twee haviksjongen vannacht zijn gestorven.

Van slag

Quote We juichen als de arme antilope weet te ontsnappen aan het slinkse jachtlui­paard, dat op zijn beurt weer de gunfactor krijgt als stropers hem willen omleggen Wim van der Graaff ‘Ja, dat is de natuur’, zegt hij. ‘Ik zag vorig jaar een ooievaar haar kleinste jong uit het nest gooien.’ ‘Maar dat is toch allemaal super zielig’. Menno Bentveld, presentator van het programma, barst live in de uitzending bijna in tranen uit. ‘Dit jong kwam veel later dan de anderen uit het ei en de ouders hebben waarschijnlijk geoordeeld dat hij het toch niet zou gaan redden. Zo blijft er meer voedsel over voor de andere jongen’, probeert de boswachter de presentator nog op te vrolijken, maar Menno blijft de hele uitzending van slag.

Waarom reageren we toch zo heftig als er dieren overlijden? Zielige zeehondjes die worden gepakt door een haai vinden we verschrikkelijk. We juichen als de arme antilope weet te ontsnappen aan het slinkse jachtluipaard, dat op zijn beurt weer de gunfactor krijgt als stropers hem willen omleggen.

Kiezen we dus graag voor de underdog? Nou nee, want ik hoor niemand zich druk maken over die arme insecten die door kool- en pimpelmezen worden verorberd en nog maar te zwijgen over de woelige wormen die de meedogenloze merel in zijn bek laat spartelen voor ze aan zijn jongen te voeren.

Knuffelgehalte

We sympathiseren blijkbaar met dieren waaraan we menselijke eigenschappen kunnen toeschrijven. Die een hoog knuffelgehalte hebben of waarvan we menen dat ze die hebben. En als er dan met dit soort dieren iets naars gebeurt, vinden we dat dus zielig. En erger nog, we voelen de drang om dit ‘onrecht’ te bestrijden.

Quote Er is maar één diersoort op aarde waar we oprecht medelijden mee moeten hebben en die echt zielig is: de mens Wim van der Graaff Toen een stel paarden tijdens een overstroming op een stuk land werden ingesloten, leverde dit een nationale reddingsactie op. Maar het kan nog gekker. Grote grazers in de Oostvaardersplassen die tijdens een winterperiode dreigen te verhongeren, leiden tot oproer van mensen die willen dat ze worden bijgevoerd. Er wordt zelfs bij gevochten.

Nu moet het toch niet gekker worden, zou je denken, maar het is al gekker geworden. Er bestaat een politieke partij die zich de Partij voor de Dieren noemt, er is een dierenbevrijdingsfront en recentelijk is er door een groep een proces aangespannen om een aap de rechten te geven van een selfie die hij per ongeluk met de camera van een fotograaf had gemaakt. Dit alles om ons rechtvaardigheidsgevoel ten opzichte van sommige dieren te bevredigen.

Rechter

Ik geef toe dat zolang we vlees als voedselbron blijven gebruiken, het goed is om de leefomstandigheden van deze dieren, die als het ware door de mens worden ‘beheerd’, te bewaken. Maar laten we geen rechter willen spelen in de natuur.

Prooidieren, een dood haviks- of ooievaarsjong, een verhongerde grote grazer, ze zijn niet zielig. Het is Moeder Natuur die corrigerend optreedt; zij is niet zielig maar streng doch rechtvaardig.

Er is maar één diersoort op aarde waar we oprecht medelijden mee moeten hebben en die echt zielig is: de mens.