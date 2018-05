Moeder en kind op één bij geboortezorg

Lilian Wirken

Onze zorg steekt onlogisch in elkaar. Alle Nederlanders willen goede gezondheidszorg en tegelijkertijd stijgen onze zorgkosten. Zorgverzekeraars willen daarom ‘zuinige, zinnige zorg’. Sinds 2014 hebben we in Nederland zelfs een nationaal programma preventie.

Quote Bevalangst vergroot de kans op complica­ties enorm, maar de mindful­ness­trai­ning die vrouwen helpt beter om te gaan met deze angst wordt niet vergoed Lilian Wirken Maar ondertussen wordt preventie ook tegengewerkt. Zorginstellingen worden betaald voor het doen van medische interventies. Wanneer een arts extra tijd neemt om een ingreep te voorkomen, loopt het ziekenhuis inkomsten mis. Een dure heupoperatie wordt vergoed, maar de medische trainingstherapie van de fysiotherapeut die zo’n operatie liefst vijf jaar kan uitstellen niet.

In de geboortezorg is op dit gebied ook nog veel te winnen. Borstvoeding verkleint de kans op allergieën. Een borstvoedingscursus zit echter niet in het basispakket. Maar alle doktersbezoeken, onderzoeken en medicijnen ten gevolge van opgelopen allergieën wel. Bevalangst vergroot de kans op complicaties enorm, maar de mindfulnesstraining die vrouwen helpt beter om te gaan met deze angst wordt niet vergoed.

Bevallingen zijn vaak minder complex als de omstandigheden voor zwangere moeders optimaal zijn als ze moeten gaan bevallen.

En zelfs bij de nieuwbouw van het Amphia Ziekenhuis in Breda blijven preventiekansen voor de geboortezorg liggen. Sterker nog, geboortezorg lijkt het sluitstuk op de begroting van de nieuwbouw te zijn. Breda hoort bij de vier grootste topklinische ziekenhuizen van Nederland. In 2019 wordt oplevering van de nieuwbouw verwacht. De inrichting van de nieuwe geboorte-unit ligt nagenoeg vast. Kansen om met de verbouwing de geboortes van zo’n drieduizend baby’s per jaar te vergemakkelijken, het aantal medische ingrepen te verlagen, de tevredenheid van jonge ouders te vergroten en het aantal traumatische bevalervaringen te verkleinen, blijven liggen.

Drukke ingang

Natuurlijk wordt het allemaal mooi en prachtig. Maar wie er met verstand van zaken naar kijkt, ontdekt dat het feitelijk te wensen over laat. Een barende moet straks met haar weeën door de parkeergarage, via de drukke hoofdingang over een lange route naar de verloskamers. De bevalkamers zijn klein en medisch ingericht. Geboortehotel Origine verdwijnt. In deze omstandigheden is het bieden van de beste zorg aan moeder en kind niet mogelijk. Hier wat pijnpunten op een rij:

● Privacy en je veilig voelen zijn basisvoorwaarden voor goede weeën; een drukke ziekenhuisingang en lange route tot aan de verloskamers werken averechts.

● Bewegingsvrijheid tijdens de bevalling is hét middel tegen langdurige baringen. Maar die bewegingsvrijheid is er strakt niet op de kleine kamers.

● Ondersteuning van verticale houdingen verkleint de kans op een kunstverlossing enorm, terwijl in de nieuwe verloskamers straks alleen een bed staat, wat uitnodigt tot liggen en interventies in de hand werkt.

● Onbeperkte toegang tot een warm bad is een van de meest succesvolle manieren van pijnbestrijding zonder bijwerkingen. In het nieuwe Amphia moeten vrouwen straks een bad met zes andere vrouwen delen.

Quote Geboorte­zorg ligt aan de basis van de gezondheid in een heel mensenle­ven. Dan verwacht je daar toch juist de best mogelijke zorg? Lilian Wirken Deze bevindingen zijn opvallend, nu de geboortezorg zo in de belangstelling staat in Nederland. Breda is nota bene ‘koploper op het gebied van integrale geboortezorg’. Opvallend ook, omdat het ziekenhuis zelf meldt dat ze bouwt aan een toekomstbestendig, modern ziekenhuis, waarin straks de hoogste kwaliteit van zorg geboden kan worden.

De keuzes die gemaakt worden zijn bovendien onlogisch. Geboortezorg ligt aan de basis van de gezondheid in een heel mensenleven. Dan verwacht je daar toch juist de best mogelijke zorg? Hoe kan het dat de basisvoorwaarde voor de beste zorg, preventie waar het kan, niet meegenomen wordt in de nieuwbouwplannen van een ziekenhuis?

Borstvoeding verkleint de kans op allergieën. Een borstvoedingscursus zit echter niet in het basispakket.

Deze schijnbare tegenstijdigheid komt niet door onwil van zorgverleners. De visie van de Bredase geboortezorgorganisatie Annature is immers dat de zwangere cliënt centraal staat, met care als basis en zo weinig mogelijk inzet van cure. Het beleid van de zorgverzekeraars is hiervan de oorzaak.

Minder ingrepen

Een verloskamer inrichten met een comfortabele bank, aangepaste verlichting, een baarkruk, bad en draadloos CTG is natuurlijk veel duurder dan de inrichting van een eenvoudige bevalkamer. Maar de zwangeren die er gebruik van maken, bevallen beter en hebben daardoor minder medische ingrepen nodig. Het ziekenhuis moet dus meer geld uitgeven aan zo’n moderne verloskamer, terwijl die kamer minder inkomsten oplevert.

Quote De overheid en zorgverze­ke­raars zouden het roer moeten omgooien. Maak de zorg goedkoper door juist preventie te belonen Lilian Wirken En wanneer een barende tijdens de bevalling tien uur geholpen wordt met puffen, krijgt het ziekenhuis betaald voor het standaardloon van de verloskundige. Maar wanneer een barende tijdens haar bevalling één uur hulp krijgt tijdens de weeën en vervolgens bevalt met een ruggenprik, betaalt de zorgverzekeraar het ziekenhuis voor de verloskundige, de anesthesist én de ruggenprik. Dát is waar het scheef loopt.

Waarom kiezen zorgverzekeraars er niet voor zorgverleners meer te betalen voor gezonde baby’s en gezonde moeders zónder medische ingrepen, dan voor baby’s en moeders na geboortes mét medische ingrepen? In dat geval nemen verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen vast wel de maatregelen die de kans op een gezonde moeder en baby vergroten.

Het gaat om maatregelen die geld kosten, maar waar in de huidige regelingen geen inkomsten voor de zorgverlener tegenover staan. Omdat ze preventief werken en voor minder medische ingrepen zorgen. De overheid en zorgverzekeraars zouden het roer moeten omgooien. Maak de zorg goedkoper door juist preventie te belonen.

Zwangeren zullen meer tevreden zijn, de gezondheid van moeders en hun kinderen nemen toe, en het aantal medische ingrepen zal dalen. Zo profiteert iedereen!