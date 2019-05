Gele Hesjes bij Rutte

Mark Rutte is bereid het gesprek aan te gaan met de Nederlandse gele hesjes. Twee leden van de groep hadden niet het fatsoen de premier een hand te geven. Volgende keer gewoon gelijk buiten trappen zulk volk...

W. van Dis, Breda

Greta Thunberg

De Zweedse 14-jarige Greta Thunberg werd beroemd om haar klimaatspeeches. Maar niet nadat ze haar ouders van de klimaatproblematiek had overtuigd, maar nadat haar ouders haar de klimaatproblematiek hadden aangepraat, haar speeches hadden geschreven en haar in de trein naar Davos hadden gestopt, om daar de van buiten geleerde speeches op te dreunen.

Net als Greta's ouders heeft tijdschrift Nature Climate Change ontdekt dat klimaat-orakelende kinderen meer effect hebben dan volwassen klimaatschreeuwers. Dat dit is aangetoond met een onderzoek onder 10- tot 14-jarigen, waarbij een deel van hen een speciaal lesprogramma 'klimaatverandering' werd voorgeschoteld, zegt voldoende over waar de klimaatindustrie mee bezig is. Misschien tijd om het kinderwetje van Van Houten weer eens tegen het licht te houden?

Martin van Nispen, Rijsbergen

Dodenherdenking

Op 4 mei klinkt exact om 20.00 uur het Allahu Akbar vanuit de PI in Vught. Ze mogen roepen wat ze willen maar niet op 4 Mei en al helemaal niet om 20.00 uur tijdens de herdenkingsplechtigheid. Nu zitten deze schreeuwlelijkerds niet daar omdat zij door het rode licht zijn gereden of schuin overgestoken. Nee, de waarheid is dat ze er zitten omdat ze afschuwelijke dingen hebben gedaan uit naam van hun geloof. Het geloof waarbij te pas en te onpas de profeet schijnt te moeten worden aangeroepen.

Van enige voorbereiding hebben de bewakers niets maar dan ook niets meegekregen. Dat is nu juist het probleem. De griezels kunnen alles in het diepste geheim voorbereiden. Het wordt tijd dat wij ons niet meer in de luren laten leggen door de zogenaamde goedwillenden en geresocialiseerden. Voordat je het weet plegen ze de volgende aanslag, omdat niemand het in de gaten had.

Hoop dat de directie in Vught de juiste beslissing neemt, maar vrees het ergste, gezien onze eeuwige tolerantie en het goede in de mens blijven zien. Daar hebben die schreeuwers ook niet aan gedacht bij hun respectloos geschreeuw.