Schooltijden

In reactie op de gastopinie van Anne Heijmans-van Heteren in BN DeStem van 25 april: is dit weer niet een typisch voorbeeld van tijden en daarmee ook problemen verschuiven?

Misschien moeten pubers gewoon op tijd naar bed en op tijd eruit, wennen aan een normaal ritme. Bijna een derde van de verkeersdoden zijn fietsers. Deze stijging komt door het onverantwoord gebruik van e-bikes.

Anne spreekt zichzelf ook tegen, ik citeer: ‘Uit onderzoek is gebleken dat mensen in de ochtend productiever zijn dan in de middag of avond. Een frisse start in de ochtend kan ervoor zorgen dat docenten hun tijd nog effectiever gebruiken. Na lestijd hoeft dan enkel – indien nodig die dag – het gemaakte werk van leerlingen nagekeken worden.’

Volgens mij riekt het hier sterk naar eigenbelang. Maar de belangrijkste vraag: zijn pubers geen mensen? En moeten wij dan niet zorgen dat de pubers deze productieve tijd in de ochtend juist effectiever gebruiken. Misschien is een uur eerder beginnen de oplossing. Productievere docenten en leerlingen!

Jolanda van Beek, Breda

EU-begroting

De stichters van de Europese Unie (EU) zouden de discussie over de EU-begroting niet begrijpen. Haarkloverij over 1 dan wel 1,11 procent van de EU bruto omzet is de vraag. Hoe is het mogelijk dat de politiek en haar inwoners de kosten van de EU niet zien als een verzekeringspremie tegen onheil? Onheil dat je zelf niet kan voorkomen en dragen. Diezelfde inwoners en dus ook politici verzekeren zich tegen vele zaken die ze wel zelf zouden kunnen dragen. Hier wordt een veelvoud van 1,11 procent aan uitgegeven.

In de week dat we massaal onze bevrijding vierden, zijn we even vergeten dat de samenwerking in Europa de beste verzekeringspremie is tegen nooit meer oorlog. De Founding Fathers van ons gezamenlijk huis Europa draaien zich om in het graf.

Sjaak van Schie, Drimmelen

Rogier Meijerink

Professioneel actievoerder Rogier Meijerink wil dat tijdens de herdenking op 4 mei ook de slachtoffers van ‘Nederlandse oorlogsmisdadigers’ worden herdacht. Heeft hij zich ooit verdiept in de gebeurtenissen in voormalig Nederlandsch-Indië?

Ongetwijfeld hebben er excessen plaatsgevonden, maar dit gebeurde door beide partijen in het geschil. Indien er geen Nederlandse troepen naar Indië waren gestuurd, zouden ontelbaar meer Nederlandse slachtoffers – veelal weerloze vrouwen en kinderen – te betreuren zijn geweest. Het is zo gemakkelijk en goedkoop om op deze manier de aandacht te willen trekken en je ego te strelen.

Laat hij wel beseffen dat zonder de gebrachte offers van degenen die wij wel herdenken op 4 mei, hij deze uitspraken niet ongestraft zou kunnen doen.

Helaas moet mij van het hart dat ook de media deze randfiguren een onevenredig groot platform bieden.

A. de Gruijter, Roosendaal

5 mei

Op zeer bescheiden schaal ondersteun ik sinds een paar maanden een Syrisch gezin dat in Breda woont. Ik help ze met de Nederlandse taal, met de tuin, hang een plankje op en koop af en toe wat voor ze. Op 5 mei realiseerde ik mij dat die mensen níet vrij zijn. Het zijn vluchtelingen vanwege de omstandigheden in hun land. Ik vertelde hen dat 5 mei in Nederland Bevrijdingsdag is. Het duurde even voordat ze het begrepen, maar ze schrokken wel. Adolf Hitler kenden ze niet, laat staan dat ze wisten wat de Tweede Wereldoorlog was.

Tijdens het concert op de Amstel op 5 mei speelde het orkest de melodie van Beethoven uit de 9e symfonie: Alle Menschen werden Brüder. Door het contact met die mensen is ook een soort broederschap ontstaan.

En ik realiseerde me dat een wereld zonder dictators een utopie is. De Volkenbond – na de Eerste Wereldoorlog –, de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad kunnen daar weinig aan veranderen. Dit samenvattend maakt me wat treurig. Als mens zijn we machteloos. Wanneer komt er een einde aan al die ellende?

Louis van Gameren, Breda

Rookbommen

Zou het niet eens tijd worden dat het journaille en de diverse voetbalclubs de handen ineenslaan en de mensen die voetbalwedstrijden bezoeken met rookbommen in hun zak – of er duidelijk op uit zijn om rotzooi te trappen – geen ‘supporters’ meer te noemen? Het zijn bezoekers van een voetbalwedstrijd. Gelukkig bestaat het overgrote deel van de bezoekers uit echte supporters die komen om een leuke pot voetbal te zien en te genieten van hun cluppie. Echte supporter steunen hun club.