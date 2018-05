Microclubben: goed stappen en de volgende ochtend fris weer op

LezersreactiesBREDA - Goed stappen en de volgende ochtend fris weer op. Dat is het idee achter microclubben, waarbij je van 20.00 uur tot middernacht kunt dansen. Leuk voor stappers of vooral goed voor de horeca zelf?

Het woord ‘vroeger’ valt opvallend vaak in de met name online reacties op het initiatief om De Microclub naar Breda te halen. Vrijdagavond 1 juni is de eerste avond in Club Spock aan de Reigerstraat waar bezoekers al vanaf 20.00 uur kunnen genieten van een clubavond. En om middernacht is het klaar. Dan zouden de feestgangers natuurlijk nog naar een volgende uitgaansgelegenheid kunnen gaan, maar wie de volgende ochtend vroeg op moet of na vier uur dansen zere voeten heeft, kan met een voldaan gevoel naar huis. Goed op stap geweest en toch voldoende nachtrust pakken om de volgende dag weer fit te zijn.

Quote Het is alleen maar een idee dat ‘laat’ gezelliger is. Dat heeft te maken met de kindertijd waarin je vroeg naar bed moest René Hendrickx Vroeger – in een tijdperk dat alleen in België de kroegen en clubs tot in de vroege uurtjes openbleven – was om 20.00 uur naar de kroeg gaan heel normaal. Ik weet nog uit mijn eigen jeugd dat we vaak zelfs al om 19.00 uur bij het plaatselijke café afspraken, zowel op vrijdag- als op zateravond. Alle horeca ging nog om 2.00 uur dicht en voor een pilsje of glas fris betaalde je 1,75 gulden. Stappen was in die tijd dus ook nog een stuk betaalbaarder dan nu.

Op onze website staat een poll over het microclubben. Stappen om 20.00 uur: goed idee of veel te vroeg? Liefst 89 procent van de 1.533 stemmers vindt het een goed idee. En dat blijkt ook uit het gros van de vele reacties op het initiatief. Er zijn zelfs reageerders die schrijven: ‘Waarom is dit niet eerder bedacht?’. Zich totaal niet realiserend dat het zo’n 25 jaar geleden nog de gewoonste zaak van de wereld was om voor 21 uur op stap te gaan.

Maar vooral bij de generatie 35+ lijkt het idee goed te vallen. ,,Goed idee voor ons ‘oudjes’”, schrijft een Bredase bij het nieuwsbericht over het microclubben. Vervolgend: ,,Moeten we wel de zelfdiscipline hebben om ook echt naar huis te gaan...” Een Bredanaar schrijft online: ,,Eindelijk wordt eens gedacht aan ons 35-plussers die liever ’s avonds dansen en ’s nachts spannender dingen doen...”

René Hendrickx vindt vroeg stappen een uitkomst. ,,Het is een vreemde ontwikkeling dat het steeds later moet worden. Vroeg is beter voor jezelf, je werk en je vervoer met de trein. Het is alleen maar een idee dat ‘laat’ gezelliger is. Dat heeft te maken met de kindertijd waarin je vroeg naar bed moest. Als je wat groter wordt, wil je later. Als je volwassen bent, maakt dat toch niet meer uit!”

Hieronder nog een greep uit de inzendingen:

Doelgroep

Volgens mij kan iedereen al op stap zoals hij of zij wil, dus ik vind de argumentatie van De Microclub wat zwart-wit. Maar het is een goed initiatief voor een bepaalde doelgroep en voor weer een andere club mensen is het fijn dat er kroegen zijn die tot 7 uur ’s ochtends openblijven. En voor iedereen daar tussenin is er ook genoeg te doen. Iedereen blij!

Kim Smits, Zundert

Nachten wakker

In de tijd dat mijn kinderen nog thuis woonden en op stap gingen, heb ik vaak gedacht aan mijn eigen jeugd toen wij uit gingen van 20.00 u tot hooguit 1.00 uur. Mijn kinderen gingen pas op stap als het bedtijd was voor ons. Op vrijdagmiddag wensten mijn collega’s me prettig weekend. Ik dacht dan vaak: ,,Was het maar weer maandag.”

Als bezorgde moeder lag ik in het weekend nachtenlang wakker totdat iedereen weer thuis was. Dat was vaak pas tegen de tijd dat wij opstonden. De plaatselijke discotheek, op Belgisch grondgebied, is namelijk geopend tot 7.00 uur. Ik vind het een prima initiatief om vroeger de kroeg in te gaan en met mij vele ouders met opgroeiende kinderen denk ik.

Cilia Theeuwes, Baarle-Nassau

Goed voor horeca

Vroeger beginnen met stappen betekent absoluut niet vroeger eindigen. Na enkele alcoholische consumpties wordt een mens willoos, dus neemt men er nog eentje... En nog eentje... Denken aan de volgende werkdag is dan al snel geen realiteit meer.

Vroeger beginnen is alleen maar goed voor de horeca zelf. Nauwelijks tot geen gat meer tussen de vaste gasten in de vooravond en diegenen die later op de avond/begin van de nacht op stap gaan.

Verstandige mensen, mensen die weten dat één glas alcohol per etmaal al ongezond is, laten zich niet neppen door kroegbazen, bierbrouwers, jeneverdistilleerders en wijnboeren.

Guus Rombouts, Amsterdam

Fatsoenlijke nachtrust

Jeugd moet zeker hun lol en vertier gegund worden. Er komen echter door de moderne ontwikkelingen, zoals social media, al veel te veel prikkels binnen die ze moeilijk kunnen verwerken. Een fatsoenlijke nachtrust moeten wij ze daarom ook gunnen.

John Haast, Rijsbergen

Positief

Ik vind het positief dat ze proberen het uitgaan (en dansen) wat eerder op gang te brengen! Natuurlijk kun je tussen 8 en 12 altijd wel naar een cafeetje, maar in clubs komt het vaak toch pas later op gang.