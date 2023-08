Met 120 per uur door het Amerikaanse museum en Hilary op je hielen

column Cijferge­drocht: is de baby nou twaalf weken, drie maanden of bijna een kwartaal oud?

,,Hoe oud is ze nu?”, vraagt mijn sportdocent. Hij is net als ik voor het eerst ouder. ,,Een jaar en vijf maanden.” Hij staart even naar zijn vingers. ,,Ah, zeventien maanden dus.” Eh, ja. Maar ik vind die eerste omschrijving toch een stuk makkelijker, kan aan mij liggen.