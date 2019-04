‘Mensen, stop je als beesten te gedragen’

LezersreactiesOndanks dat het kabinet pleit voor minder dier-proeven, bleek onlangs dat er juist meer honden en katten gebruikt worden voor het testen van medicijnen in ons land. En dat is een doorn in het oog van veel lezers, zo blijkt uit de reacties op onze lezersoproep.

Schuld van consumenten

Waarom onschuldige dieren gebruiken voor het testen van medicijnen? Waarom wordt er niet geïnvesteerd in het voorkomen van ziekten met gezonder eten, door suikers uit voedsel te bannen et cetera. De overheid kan hieraan meehelpen door bijvoorbeeld de btw op groente en fruit af te schaffen. Maar nee, veel mensen willen een pilletje. Wij consumenten doen het allemaal zelf. Wij zijn verantwoordelijk voor dit dierenleed. De farmaceutische industrie vaart er ondertussen wel bij. Miljarden worden ermee verdiend. En ze wil steeds meer verdienen, dus worden de pilletjes op een goedkope manier getest. Wat mij betreft direct stoppen met deze zinloze wrede activiteit. Promoot preventie, dan hebben we de medicijnen niet of een heel stuk minder nodig.

Peter van den Bergh, Bergen op Zoom

Recht van de sterkste

Het kabinet pleit voor minder dierproeven? Waarom doen ze er dan niets aan? Wereldwijd worden dieren blootgesteld aan de meest verschrikkelijke martelingen. Niet alleen voor medicijnen, ook om het uiterlijk van de mens te verfraaien. Het moge duidelijk zijn dat hier het recht heerst van de sterkste, wat altijd onrecht is. Als de mens iets nieuws wil testen, moet hij dat maar op zijn eigen soort doen en stoppen om andere levensvormen daarvoor te misbruiken. Er zijn altijd mensen te vinden die op vrijwillige basis of voor geld als proefkonijn willen fungeren. Dat een woord als ‘proefkonijn’ bestaat, zegt al genoeg. Bijna alle ellende op deze wereld is te danken aan het feit dat er geen broederschap bestaat tussen alle levende wezens. Media brengen een dagelijkse ode aan politiek, economie en materialisme en schrijven nauwelijks over de toestand van de mooiste planeet in het ons bekende heelal. Een oude indiaan zei ooit: ‘Wat er met de aarde gebeurt, zal gebeuren met de kinderen van de aarde.’ Dat proces is helaas in volle gang.

Toine Rommers, Bosschenhoofd

Verplicht?

Een vraag die amper gesteld wordt in het proefdierendebat, is welke dierproeven verplicht zijn gesteld door de wet en welke niet? De cijfers zijn helder: 25 procent van alle dierproeven in Nederland zijn wettelijk verplicht vanwege geldende Europese regelgeving. Hiervan zeggen vele onderzoekers: deze dierproeven hebben amper voorspellende waarde en kun je bijvoorbeeld met digitale simulaties van een mensenlichaam vervangen. Het gaat om giftigheidstesten waar honden, katten en vele muizen voor worden ingezet. De Nederlandse overheid zou een belangrijke rol kunnen spelen in het ‘updaten’ van deze verouderde regelgeving. 75 procent van alle dierproeven zijn níet wettelijk verplicht. Het gaat vaak om dierproeven uitgevoerd in universiteiten, waarbij ziektebeelden worden nagebootst. Veel van deze dierproeven zouden slordig gebeuren en amper reproduceerbaar zijn in andere laboratoria.

De oplossing ligt voor de hand: voer bepaalde experimenten niet meer uit, of maak gebruik van dierproefvrije technieken. De overheid kan hier een belangrijke rol in spelen door het subsidiegeld beter in te zetten.

Robert Molenaar (oprichter Animal Rights), Den Haag

Geen weerwoord

Het is lekker makkelijk om dieren te pakken, die kunnen geen weerwoord geven, geen ‘nee’ zeggen. Ik heb video’s gezien van proefdieren, die zitten pijn te lijden. Dieren hebben ook gevoel, ze leven. Als je toch per se proeven wil doen, pak dan mensen die levenslang vastzitten en geen kans maken terug te keren in de maatschappij. Dan test je op mensen en zijn de testen meteen een stuk betrouwbaarder.

Arnold Hagenaars, Bergen op Zoom

Beter van niet

Ik ben van mening dat er absoluut niet meer dierproeven nodig zijn. Ik heb een erg gevoelige huid. Vroeger gebruikte ik producten waar dierproeven voor zijn gedaan, zoals Dove. Ondanks die testen kreeg ik vaak meteen last van mijn huid. Inmiddels gebruik ik producten van Rituals, waarvoor géén dierproeven zijn uitgevoerd. Hier reageert mijn huid niet op. Dat producten op dieren worden getest, is misschien soms noodzakelijk maar ik vermijd ze nu en voel mij beter dan voorheen!

Marloes Kramer, Bavel

Goed toezicht

Zo min mogelijk dierproeven graag en zeker geen onzinnige, dubbele onderzoeken. Elk leven is te belangrijk om daar slecht mee om te gaan. Goed toezicht op het dierenwelzijn in de laboratoria, en onderling overleg tussen de laboratoria om herhaling te voorkomen. Er is geen enkel excuus dat wij mensen ons als beesten hoeven te gedragen.

Henk Verhaeren, Breda

Alternatieven

Dierproeven vind ik niet meer van deze tijd. Ik vind dat we ons allen moeten inzetten om de overheid te overtuigen meer te investeren in onderzoek naar alternatieven. Behalve het feit dat dierproeven ontzettend wreed zijn, zijn wij genetisch niet gelijk aan dieren. Daarmee zijn die proeven altijd onbetrouwbaar.