Begin deze maand was er het initiatief genaamd Top 2000 Vrouwenstemmen. Dit initiatief stelt de ongelijkheid tussen mannelijke en vrouwelijke artiesten in de Top 2000 aan de kaak. Slechts 16 procent van de artiesten in die lijst zijn vrouwen en dit ziet initiatiefnemer Marloes de Haan als een probleem: ,,Het moet echt beter, want rolmodellen zijn voor vrouwen heel belangrijk.” Dit is zonder twijfel een van de meest onzinnige initiatieven die ik dit jaar voorbij heb zien komen. Er zijn meer voorbeelden geweest in dit kader, noem het de ‘vergenderisering’ van de samenleving. Het is het creëren van problemen die er eigenlijk niet zijn. Mensen stemmen op muziek, niet op geslacht. Of muziek is gemaakt door een man of vrouw is net zo relevant als welk geloof de muzikant aanhangt of hoeveel kinderen hij of zij heeft. Het enige wat mevrouw De Haan hiermee bereikt, is het in diskrediet brengen van de Nederlandse vrouw, die hierdoor ongetwijfeld in verlegenheid wordt gebracht en niet zit te wachten op dergelijke surrogaatemancipatie.

Jelle Baartmans, Steenbergen

Altijd de klos

Ik was bijna 17 jaar toen ik ging werken. Toen nog een 45-urige werkweek. Van-af mijn 23e betaalde ik maandelijks pensioenpremie: 12½ procent van mijn salaris, en de werkgever betaalde ook 12½ procent. Dit is altijd zo gebleven. Ik heb 42 jaar 25 procent van mijn salaris in de pensioenpot zien verdwijnen. Omgerekend heb ik samen met mijn werkgevers zo’n 175.000 euro aan pensioenpremie betaald. Het waardevaste pensioen zou jaarlijks geïndexeerd worden. Ik ben inmiddels 12 jaar gepensioneerd en heb nog nooit een indexering gezien! Oneerlijk? Ja! Zeker als steeds wordt gezegd dat er honderden miljarden in de pensioenpotten zitten.

Met de belastingen is het al even erg gesteld. In 2014 was mijn inkomen 16 (!) euro te hoog volgens de regels voor de volledige ouderenkorting. Consequentie 882 euro nabetalen. In 2017 was mijn inkomen 9 euro te hoog. Consequentie 1.241 euro nabetalen. Oneerlijk? Ja! Wanneer komt de tijd dat de senioren eens eerlijk behandeld gaan worden?

Te links

De ingezonden brief van A. van Beek van 1 december is me uit het hart gegrepen. BN DeStem is de laatste jaren steeds linkser geworden en de bijdragen van de columnisten versterken dit. Waar ik tot nu toe de stukjes van Özcan Akyol kon waarderen, vervalt hij helaas ook steeds meer in onrust stoken, door politici en andere mensen die niet zijn mening delen op een belerende manier ‘af te zeiken’. En dan Nynke de Jong; vreselijk zoals zij het altijd beter weet met haar linkse mening. De redactie moet zich eens afvragen of de ‘rechtse’ lezer op dit geleuter zit te wachten. Het zou op zijn minst te overwegen zijn een columnist toe te voegen die de zaak van een andere kant belicht. Het is dat ik het streeknieuws graag lees, anders had ik mijn abonnement al lang opgezegd.