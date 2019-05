Mensen, durf een dansje te wagen

door Bibi van Rijn

Ik kan dansen, wie niet? Als ik muziek hoor, kan ik al niet meer stil staan. Veel mensen en zeker ook mannen, zijn overtuigd dat ze niet kunnen dansen. Is dit ook zo of is dit iets wat ze zelf hebben bedacht? Het gaat dan vaak over geen ritme kunnen houden, of zich te stijf voelen.

Als we naar ons menselijk lichaam kijken, spelen zich hierin vaak onbewust vele vaste ritmes af. Het hart-/ ademhalingsritme is voelbaar en is ook bewust te beïnvloeden. Ons hele leven wordt bepaald door het ritme van de planeten. Denk aan de zon met dag- en nachtritme, de maan met het ritme van de maand, de tijd met het ritme van de secondes.

De meeste handelingen die we doen, hebben in zichzelf een ritme. Denk maar eens aan lopen, typen, zagen. Deze handelingen werken meestal samen met ons innerlijke fysiologische ritme. Maar helaas wordt dit niet altijd coherent op elkaar afgestemd. Vaak is ons basisritme bijvoorbeeld bij het lopen - wat van nature vanuit ons hart-/ademhalingsritme bij ons past -, trager dan de stappen die we in ons dagelijks leven zetten. Dit ontstaat, doordat we bedenken wat we willen, en onze doelen willen afdwingen. Te snel, te gehaast. Daardoor krijg je meer spanning in het lichaam dan nodig is voor het maken van de beweging. Uiteindelijk gaan de spieren op een hogere tonus verder en dat voelt als stijfheid.

Extra spanning

Dit is ook aan de lichaamshouding te zien. Kijk maar eens naar mensen die veel achter de computer zitten en zich niet bewust zijn van hun houding. Uiteindelijk, door fixatie van het kijken naar het beeld, komen spieren van de nek en schouders vast te zitten. Het hoofd krijgt daardoor een vaak licht voorovergebogen houding. Dat geeft ook weer extra spanning op de rug en veroorzaakt rugklachten.

Op de eerste plaats is het belangrijk in de juiste houding te werken. En bewegen en stilzitten bewust goed af te wisselen. Maar ook moet het vele stilzitten gecompenseerd worden door te bewegen, te sporten. Het gaat erom het lichaam te rekken en te strekken, het hart en de ademhaling flink te laten circuleren, de afvalstoffen via zweet naar buiten te laten komen. Alleen wandelen is niet voldoende. Al bij de oervolkeren is dansen een onderdeel van het leven. Het is altijd al een vorm van expressie geweest en werd ook verbonden aan rituelen. Het ritme houden zit van nature in de mens als je je innerlijke ritmes en drijfveer maar volgt.

Dansen kan zelfs positief verslavend werken, omdat bij dansen de stof endorfine vrijkomt dat een geluksgevoel geeft; het stresshormoon cortisol neemt erdoor af. Het is dan ook niet gek dat kinderen vanuit zichzelf gaan dansen. Dus als we als mens contact kunnen houden met onze innerlijke drijfveren en die drijfveren ruimte geven voor dans, kan iedereen dansen. Ook al heb je een handicap. Ook al zijn we door het leven al wat verstijfd, het ritme kun je altijd volgen.

Quote Je ontmoet bij het samen dansen ook de ander, zonder woorden, maar in lichaams­taal. Elkaars energie voelen en/of jezelf in de ander spiegelen kan heilzaam zijn Bibi van Rijn Maar in deze samenleving, waarin veel met rede gedaan wordt, lijkt de afstand om het lichaam te laten dansen soms te groot geworden. Daarom is het ook goed voor jezelf goede redenen te bedenken waarom dansen goed en heilzaam voor je kan werken.

Dansen kan op de eerste plaats, indien het je lukt je eraan over te geven, veel ontspanning, plezier en bevrijding geven. Het lichaam wordt en blijft er soepel van en het stimuleert de bloeddoorstroming. Ook wordt het ademhalingsproces gestimuleerd en dus ook je conditie. Het maakt je bewust van waar je spanningen in je lichaam vasthoudt. Ook komt door het dansen een stuk onderbewustzijn bovendrijven, waarmee je aan de slag kunt in het dagelijks leven; bijvoorbeeld onderdrukte boosheid of verdriet. Je blijft minder in de emoties hangen. Je ontmoet bij het samen dansen ook de ander, zonder woorden, maar in lichaamstaal. Elkaars energie voelen en/of jezelf in de ander spiegelen kan heilzaam zijn.

Bij dans kun je uiteindelijk opgaan in het grote geheel van het kosmische zijn. Een gevoel van extase dat je niet kunt afdwingen, maar waarin je wel kunt terechtkomen. Om dit gevoel te krijgen, heb je geen alcohol en andere drugs nodig, alleen maar overgave. Dansen gebeurt meestal op muziek en die muziek kan veel bij je losmaken en je beïnvloeden. Eigenlijk is dansen een vorm van zowel op lichamelijk als op geestelijk gebied in beweging komen.

Verhalen dansen

Ik ben zelf mijn hele leven al een dansgenieter. Als kind danste ik hele verhalen in de tuin en bij het horen van muziek is stilstaan bij mij niet meer mogelijk. Indien ik een tijdje niet dans, gaat het leven wel door. Maar op het moment dat ik daarna weer dans, voel ik me helemaal thuis komen in mijzelf. Ik voel dan des te meer hoe wezenlijk van belang dansen voor mij is.

Van origine ben ik een kunstschaatser. Ik ben lerares lichamelijke opvoeding geworden en heb daarna dans en bewegen, muziektherapie en motorische remedial teaching gestudeerd. Ik heb in Boxtel een eigen plek in de natuur gecreëerd waar ik met veel plezier volwassenen in groepen begeleiding geef in dans. Dat gaat niet van 'muziek aan en laat je maar gaan'. De opdrachten en verschillende muzieksoorten dagen de deelnemers uit om niet steeds in hetzelfde patroon te blijven bewegen, maar om nieuwe kanten en mogelijkheden van jezelf te ontdekken, om uit je vaste comfortzone te gaan.

Het is altijd wonderbaarlijk dat als je na een dag werken eigenlijk liever op de bank wilt zitten en tóch gaat dansen, je na zo'n sessie later in de avond juist met volle energie weer naar huis gaat. Dansen maakt energie vrij! Het zou zo fijn zijn, als meer mensen zich zouden durven overgeven aan het dansen. Het is een van de beste allroundsporten die er zijn. Goed voor lichaam én geest; voor vrouwen én mannen.