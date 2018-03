'Meneer Tenge, stop maar met u in te zetten voor vrouwen in de techniek'

Volledig scherm Judith Vermeulen van het bedrijf Vekon. Een opmerking van Avans-directeur Ron Tenge over deze foto in BN DeStem zorgde voor de nodige ophef. © Foto René Schotanus/Pix4Profs

Als vrouwelijke ingenieur, die graag jurkjes naar haar werk draagt, ben ik verbijsterd door het gedrag van Avans-directeur Ron Tenge (artikel ‘Seksistische opmerking’ van Avans-directeur naar topvrouw wekt woede op van 27-2-2018 in BN DeStem). Zijn eerste commentaar aan het adres van Judith Vermeulen naar aanleiding van het interview met haar, was ronduit respectloos en seksistisch. Zijn tweede reactie was misschien qua woordkeuze beleefder, maar niet minder seksistisch. Ik citeer: ,,Er is wel een enorm contrast tussen de inhoud van de boodschap in het bericht en de daarbij geplaatste foto. Op die foto wordt immers een dame afgebeeld, die vrijwel alle vrouwelijke stereotype beelden juist keihard bevestigt.”

Dus als ik het goed begrijp mogen de vrouwtjes wel in de techniek werken, maar ze mogen er vooral niet te vrouwelijk uitzien, want dan is het met elkaar in tegenspraak.

Techniek bepaalt in grote mate hoe ons leven en de wereld om ons heen eruitziet en het is daarom van belang dat ook vrouwen hierin meedoen. Het gedrag van mannen als Tenge helpt daar niet bij. De mannelijke technici die ik ken, houden er gelukkig niet dit soort archaïsche seksistische opvattingen op na. Meneer Tenge beweert dat hij zich inzet voor meer vrouwen in de techniek. Ik zou hem willen vragen hiermee te stoppen. Met zulke vrienden hebben zij die meer vrouwen in de techniek wensen, namelijk geen vijanden meer nodig.

Ir. Linneke van der Veeken, Oosterhout

Als je één hond hebt moet je (in Breda) per jaar 114 euro betalen, bij twee honden 293 euro en bij drie honden 520 euro. Deze belasting heet de hondentaks. Ik vind dat de belasting helemaal afgeschaft moet worden. Veel gemeenten doen dit al, maar nog niet allemaal.

Het is oneerlijk dat er voor dieren als cavia’s, paarden en katten geen belasting betaald hoeft te worden. Dit zijn ook (huis)dieren, net als honden. Het is discriminerend voor hondeneigenaars.

Een argument dat vaak gebruikt wordt vóór de belasting, is de hondenpoep die de dieren achterlaten. Maar paarden doen dit net zo goed. Ook loop ik zelf vaak met mijn hond een rondje en zij heeft nog nooit op een plek haar behoefte gedaan, waar het niet mag. Toch betalen mijn ouders 114 euro per jaar. Een veel te hoog bedrag sowieso.

Voormalig burgemeester van Oosterhout Stefan Huisman.

Het is een goed idee dat er een extern onderzoek komt naar de Huismanaffaire. Hierin dient niet alleen het toezicht van de gemeenteraad van Oosterhout op het functioneren van de burgemeester te worden betrokken, maar ook de vraag wat hebben (oud-)wethouders, (oud-)raadsleden en top-ambtenaren in vele achter ons liggende jaren gedaan of nagelaten om het wangedrag van Huisman met hem te bespreken.

En om verantwoordelijkheid te nemen en stappen te zetten om bij de Commissaris van de Koning een ontslagprocedure aanhangig te maken. Uit de feiten die door deze krant zijn blootgelegd, was (een deel van) dit gedrag al bekend in Huismans vorige standplaats Hilvarenbeek en zeker ten tijde van zijn herbenoeming.

Dit roept de vraag op wat de Commissaris hiervan wist en of hij voldoende informatie heeft ingewonnen, voordat hij zijn advies tot (her-) benoeming aan de minister uitbracht. Dit alles vraagt om een integraal, extern onderzoek onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken.

Zo niet, dan lopen wij als burgerij het risico, dat het een soft en onbevredigend onderzoek voor de bühne wordt, waarin de belangrijkste vragen blijven liggen en het vertrouwen opnieuw wordt beschaamd!