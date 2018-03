'Meneer Akkerman met zijn kapsones'

Jan Akkerman

Een tenenkrommend interview zaterdag 10 maart in BN DeStem met de puur aan zelfoverschatting lijdende Jan Akkerman. Natuurlijk een goede gitarist, maar in de jaren 90 door de pers zo omhoog geschreven, dat hij er zelf in is gaan geloven dat hij de beste gitarist ter wereld is. Wat hij er zonder schroom ook nog eens uitflapt.

Maar luister eens naar Jef Beck of Mick Taylor, daar kan hij echt niet aan tippen. Met zijn stuitende arrogantie en Amsterdamse bluf zet hij zichzelf neer als de supermuzikant van Nederland. Behalve drummer Pierre van der Linden deugt eigenlijk niemand. Weliswaar kan hij vrij snel en technisch goed spelen. Maar hij kan geen gevoel en emotie in zijn spel laten horen. Hij kan zijn gitaar niet laten zingen, juichen, huilen, schreeuwen en zeker niet de blues spelen.

Dat kan alleen Eelco Gelling. Een vriendelijke sympathieke en zeer bescheiden Drent. Maar wel een geweldenaar op gitaar. De echte top. Meneer Akkerman, met al je kapsones, je mag zijn gitaarkoffer nog niet eens dragen.

Charles van Schaik, Bavel

AEX-index

Vanochtend – 14 maart – zie ik in BN DeStem de beurskoersen van de AEX-index: een min van bijna 6 punten of 1,1 procent. Nergens op de economiepagina’s kan ik hierover een uitleg vinden. Waarom deze plotselinge daling na dagen van stijgingen? Komt het omdat de salarisverhoging van Ralf Hamers bij ING is ingetrokken? Of andere oorzaken? Ik vind dit een vorm van nieuws brengen waar je niets aan hebt, alleen maar een grafiekje met cijfers. Waarom staat er nergens uitleg? Juist die is voor uw lezers interessant.

Henk van Dijk, Breda

Volledig scherm Ralph Hamers van ING. © ANP

Hamers

Wat jammer nou voor ‘topman’ Hamers van de ING-Bank, hij krijgt géén 50 procent – is 1 miljoen euro – salarisverhoging. Het blijft, en dat zal hem pijn doen, bij de schamele 2 miljoen die hij nu jaarlijks krijgt. Met nadruk krijgt, want het lijkt me onmogelijk dat serieus te verdienen in dit verband. Beter, in welk verband dan ook!

De beoordelingscriteria die werden gehanteerd om dit absurde bedrag toe te kennen, waren dan ook van een andere orde dan die men toepast bij toetsing van andere werknemers van dit bedrijf op hun bekwaamheid. Niet zijn geleverde praktische en blijkbaar onnavolgbare prestaties waren de norm, nee, zijn lustig graaiende, blijkbaar boven iedere wet verheven collega’s in het buitenland kregen dat óók, dús…Geen zinnig denkend mens ziet hier de logica van in. Dat plaatst de Raad van Commissarissen van genoemde bank dan ook in bedenkelijk daglicht...

F.C. Roksnoer, Breda

SEH Amphia

Volledig scherm De afdeling spoedeisende hulp in het Amphia ziekenhuis in Breda. © Amphia Dat het Amphia ziekenhuis in Breda de spoedeisende hulp (SEH) niet op orde heeft, is een bloody shame. Dit is niet een probleem van vandaag of gisteren. Het is al een jarenlang bestaand probleem. De heer Djamin stelt dat de toenemende vergrijzing voor een verhoogde toeloop zorgt. Dat is zo. Echter de wijze waarop het Amphia deze voor de regio belangrijke zorg heeft ingericht, is een typisch voorbeeld van rond de dokter georiënteerde zorg in plaats van rond de patiënt georiënteerde zorg.

De heer Theunissen stelt dat de inzet van spoedeisende hulp-artsen de oplossing is voor dit probleem. In veel ziekenhuizen werkt het op die manier naar behoren, zoals in het Elisabeth in Tilburg en zoals ik beroepshalve heb mogen ervaren in het Zuyderland ziekenhuis in Limburg. In Den Haag – geen gemakkelijk regio – is het HMC-Haaglanden Medisch Centrum een traject gestart rond de spoedeisende hulp, waarbij het als doelstelling heeft dat iedere patiënt binnen 10 minuten door een zorgprofessional gezien wordt en dat de patiënt niet langer dan twee uur op de spoedeisende hulp verblijft.

De heer Djamin trekt bovendien de deskundigheid van de spoedeisende hulpartsen in twijfel. Ik raad hem aan eens met deze beroepsgroep te gaan praten. Mijn ervaring is dat het een goed opgeleide, gemotiveerde beroepsgroep is, met kennis van zaken. Vandaar mijn oproep: Amphia doe er iets aan, noblesse oblige.

Wim Rutten, Breda

Verzekeringen

In BN DeStem van 28 februari jongstleden stond een alarmerend artikel: Schade vaak bewust te laag getaxeerd, met name door grote schade-expertisebureaus als (…) Dekra. Als dat waar is, staan onze verzekeringen ‘op losse schroeven’. Door een ongelukkige val was onze douchecabine beschadigd en de offerte voor herstel van de schade was volgens onze assuradeur aan de hoge kant. Wij kregen te horen dat iemand van Dekra een en ander zou komen bekijken. Dat gaf ons natuurlijk geen goed gevoel. Een correcte Dekra-expert kwam, zag en oordeelde dat de offerte klopte. De rekening werd geaccepteerd en ons vertrouwen in verzekeringen was hersteld.

Volledig scherm © Miriam van den Broek Wim Spapens, Ulvenhout

Houtkachels

Na vervuilende auto’s en motoren zijn nu houtkachels aan de beurt. Foei! We moeten kennelijk leven met een regering, die alleen de kleintjes negeert en bestraft . Bijna half Nederland wordt vergiftigd door de chemische industrie, zie bijvoorbeeld Chemours. Maar ja, die vervuilers brengen belastinggeld in het kluisje van de Minister van Financiën.

Houtkachels stoken – ik heb 45 jaar ervaring – doen velen verkeerd, waardoor rook, roet en fijnstof de slaapkamer van de buren binnendringen. Ga eens op cursus in Oostenrijk, waar iedereen hout stookt. Toch bijna de meeste schone lucht van Europa. Onze Oostenrijkse vrienden stoken alleen hout dat op zijn minst drie jaar is gedroogd. En ondanks buiten opgestapeld, zijn alle sappen in het stookhout verdwenen.

Meteen hoog vuur in de kachel en geen rook, wel geur. Benieuwd wat er nog meer wordt verboden: de open haarden in de villa’s van die rijke VVD’ers? Ben bang van niet.

Ton Schillemans, Breda

Huren

Ik ben zelf geen huurder, maar eigenaar van een eigen woning. Toch wil ik een lans breken voor de half miljoen mensen die door de hoge huren nauwelijks hun basale levensbehoefte kunnen vervullen. Het is bij de beesten af dat corporaties dik verdienen aan huurhuizen. Eén van de oorzaken is dat bij het aantreden van kabinet Rutte II, 2 miljard euro is weggehaald bij de corporaties in verband met de bezuinigingen. Als goedmakertje mochten corporaties de huren met plusminus 10 procent verhogen. Dat was natuurlijk niet tegen dovemansoren gezegd is.

Het kabinet sloeg toen twee vliegen in een klap. Er werd een stuk bezuinigd en de corporaties, die al veel geld in kas hadden, kregen nog meer in kas. Waanzin. Klaas Knot (voorzitter van De Nederlandse Bank) had het kabinet namelijk geadviseerd dat de reserves van diverse instellingen zoals banken, corporaties et cetera meer in kas moesten hebben om een toekomstig crisis beter op te vangen. Lijkt een nobel streven, maar er moet wel geleefd worden. Nederland moet voor de zoveelste keer roomser als de paus zijn. Zuidelijke landen, met Frankrijk voorop, lachen stiekem in hun vuistje, want dat geld wat wij bezuinigen zien ze graag die kant komen. Aan hervormen hebben die landen een broertje dood. Dus geen verenigde staten van Europa en al helemaal geen Europese Minister van Financiën. Dat moet nu toch wel duidelijk zijn. De huren kunnen dus makkelijk 10 procent omlaag als je ziet dat de corporaties de laatste jaren 3,3 miljard op jaarbasis aan winst realiseren. Met andere woorden, die 10 procent moet gewoon teruggeven worden. Het is hetzelfde verhaal – en ik hoop niet met dezelfde uitkomst – van het ABP met de 30 miljard die toentertijd door het kabinet Lubbers zijn ingepikt en nooit teruggeven zijn. Vinden ze gek dat er een tweedeling is ontstaan in onze samenleving.

Volledig scherm Enorme bedrijfshallen op Borchwerf in Roosendaal. © peter van trijen/pix4profs Cees Koopman, Breda

Doozendaal

Voor de stad Roosendaal is core business het ontwikkelen van grondgebieden ten behoeve van logistieke projecten. Dat hiermee de directe ommelanden en ook die terreinen, die zichzelf tot ‘natuur’ plegen om te vormen, grenzend aan woongebieden, worden opgeofferd en ten prooi vallen aan een niet aflatende verlelijking van de leefomgeving ,wordt kennelijk op de koop toegenomen.

Een laatste voorbeeld vormt het in aanbouw zijnde skelet van een doosvormig monstrum aan de ringweg Meeten 2. Daar ik bang ben dat dit niet de laatste doos is die uit de hoge hoed van de gemeente Roosendaal wordt getoverd, doe ik een voorstel – om publicitaire redenen – de naam Roosendaal te wijzigen in Doozendaal. Zo wordt duidelijk gemaakt wat er met deze gemeente aan de hand is en dat lelijkheid ook een naam heeft.

Frank van Baars (oud-Roosendaler), Rucphen

Statistieken

In het BN DeStem-artikel Met kou is lijf kwetsbaarder van zaterdag 17 maart haalt Hanneke van Houwelingen een citaat van Jan Lattten, demograaf bij het CBS aan: ,,Er sterven meer mensen doordeweeks dan in het weekend.”

Als Hanneke tijdens haar studie journalistiek een beetje aan statistieken of zo u wilt aan wiskunde had gedaan, had ze dit citaat gelijk onderuit kunnen halen. In de statistiek dat een handig hulpstuk is van de wiskunde, worden grafieken gebruikt om verschillende gebeurtenissen over eenzelfde periode te beoordelen. Dat is hier niet het geval.

Jan Latten zegt en Hanneke schrijft dat er doordeweeks meer mensen sterven dan op zaterdag en zondag. Gek hè, de periode is dan ook 2.1 keer groter. Om dit te beoordelen is een frequentieverdeling van de sterfgevallen beter op zijn plaats.

Volledig scherm © ANP Jan van Leest, Zevenbergen

Hondenbelasting

Met verbazing heb ik de ingezonden brief gelezen over hondenbelasting van Peter de Kort! Dit is niet normaal hoor, als je zo over de dieren praat. En dan het ergste: katten aan de lijn! In welke wereld leven wij inmiddels, dieren in de Oostvaardersplassen verhongeren tot de dood intreedt.

Honden laten we niet meer uit, want die poepen en katten sluiten we op en mogen geen vrijheid meer hebben. Ik hoop deze dierenhater dit leest, ik zou hem graag eens ontmoeten.