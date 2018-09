Meer oog voor 'Fortnite' dan voor de vrouw

door Barry Kuijpers

Gamen is hot! En dan met name het online spel Fortnite. Voor wie het niet kent: loop een willekeurige school binnen, vraag leerlingen naar hun favoriete game en je zult vaak het antwoord Fortnite krijgen. Ze kunnen je allemaal haarfijn uitleggen wat het inhoud, want iedereen speelt het! Het is dé hype van dit moment.

Volledig scherm Het spel Grand Theft Auto (GTA) © - Je speelt Fortnite solo of met een team tegen andere spelers op een eiland. Het doel is simpel: als laatste overblijven, dus alle anderen op het eiland uitschakelen. Hierbij maak je gebruik van verschillende wapens die je in de wereld kunt vinden of door deze in de game te kopen. Als je een tegenstander uitschakelt, zie je geen bloed. Geen gruwelijke beelden, de figuur is gewoon ineens weg.

Wat dat betreft heb ik liever dat kinderen Fortnite spelen, dan bijvoorbeeld games als Grand Theft Auto (GTA) of Call of Duty. Dit zijn officieel spellen met leeftijdsadvies 18, dus geschikt voor 18 jaar en ouder. Voor Fortnite geldt overigens het leeftijdsadvies 12, maar in de praktijk wordt het spel ook op lagere scholen al volop gespeeld door kinderen vanaf een jaar of 7.

Het spel is wereldwijd inmiddels zo’n 125 miljoen keer gedownload en kent 40 miljoen actieve spelers. Dat zijn uiteraard niet alleen maar kinderen…

Scheidingen

Vorige week las ik het volgende bericht: Schietspel Fortnite aanleiding voor honderden echtscheidingen. Game over voor je huwelijk? In het kort kwam het nieuwsbericht er op neer dat bij honderden (misschien zelfs duizenden) echtscheidingen in Engeland de oorzaak van de breuk lag bij het spel Fortnite. Dit was gebleken uit onderzoek van Divorce Online, een Engelse website waar je vanaf 59 Pond online je scheiding kunt regelen: ,,Snel, makkelijk en betaalbaar!”

Quote Over een jaar is Fortnite misschien weer vergeten Barry Kuijpers De website liet bij tweehonderd aanvragen die zij binnenkregen onderzoeken wat de oorzaak van de scheiding was. Doorberekend zou de uitslag betekenen dat bij ongeveer 5 procent van de echtscheidingen in Engeland online game Fortnite de oorzaak is.

Ik betwijfel dat ten zeerste. Tenminste, ik betwijfel of de schuld bij het spel ligt. Voor het megasucces van Fortnite waren er namelijk World of Warcraft of Need for Speed. En in de jaren voor het succes van die games, waren er weer andere spellen die gamers aan het beeldscherm gekluisterd hielden.

Ofwel: het gaat niet om de game, het gaat om het gamegedrag! Dat zorgt voor frictie. De tijd die wordt besteed aan het spel, het voorbeeld dat je geeft aan kinderen en de fixatie op het gamen; dát is het probleem, niet het spel zelf. Over een jaar is Fortnite misschien weer vergeten. Maar nu is het hot, dus krijgt dat spel de schuld in de schoenen geschoven. Het gaat helemaal niet om welke game je speelt, maar hoe lang je speelt en hoe vaak. En dat kan lastig zijn.

Goed voorbeeld

Volledig scherm Een beeld uit online game Fortnite. © RV Zo las ik toevallig in ‘een blad voor leuke vrouwen die ook moeder zijn’ – waarop mijn vrouw is geabonneerd – een artikel met een mooi voorbeeld: ‘Man en vrouw worden verliefd en gaan samenwonen. Er was één discussiepunt bij de inrichting: de plaats van de spelcomputer. De keuze bestond uit ruimte vrijhouden voor een speelhoek voor toekomstige kinderen of de spelcomputer in de woonkamer neerzetten. Inmiddels zijn ze jaren verder. Manlief is zo’n fanatieke gamer dat de spelcomputer nog altijd een prominente plaats in diezelfde woonkamer heeft. De inmiddels aanwezige kinderen van 5 en 2 jaar oud kijken graag mee als papa World of Warcraft of Call of Duty speelt.’ Goede voorbeeldfunctie…

Quote Door je beloningen in het vooruit­zicht te stellen, willen de makers je zo veel mogelijk tijd laten besteden aan een spel Barry Kuijpers 80 Procent van de tijd die je besteedt aan een game, leidt tot frustraties. Het lukt niet, je haalt het level niet, net voor de finish ingehaald… Grrrr! Nog een keer! Gamers gaan net zolang door tot het wel lukt en dan is de beloning des te groter. En dus ga je door, volgende level! De tijd vliegt voorbij.

Voor alle duidelijkheid: een game wordt gemaakt volgens dezelfde principes als een gokkast. Door je beloningen in het vooruitzicht te stellen, willen de makers je zo veel mogelijk tijd laten besteden aan een spel. Door extra’s aan te bieden proberen ze je te verleiden om in-game aankopen te doen – iets wat overigens ook veel kinderen die Fortnite spelen doen. Zeker de zogenaamde loot boxes zijn populair. Je koopt een box, maar weet niet vooraf wat je krijgt. Ook hierin zit dus het gokelement verwerkt. Dat kan een verslavende uitwerking hebben.

Een tijd geleden mocht ik op een basisschool lessen in de bovenbouw en een ouderavond verzorgen met als onderwerp Gamen. Ik sprak daar een jongen uit groep 6 die beweerde soms wel 6 uur per dag te gamen. Dat vind ik veel. Die jongen was hooguit 10 jaar oud.

Bewust

Gamen kan op zich geen kwaad, maar je moet grenzen stellen. Gamen heeft zelfs voordelen, echt! Je leert als gamer doelgericht te werken, samenwerken, de Engelse taal en problemen op te lossen. Maar zoals met zoveel in het leven, je moet het met mate doen. Geef als volwassene het goede voorbeeld aan kinderen. Stel grenzen, bewaak de tijd. Kortom: speel bewust. Dat is beter voor de kinderen en voor je relatie!