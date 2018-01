Meer geld én meer respect hard nodig om jeugd aan te sporen vak te leren

LezersreactiesZolang wij in Nederland theorie boven praktijk blijven waarderen, zal de jeugd niet warmlopen om een vak te gaan leren. Er is een omslag nodig. Meer geld en meer respect zijn daarbij van groot belang, denk de lezers van BN DeStem .

Uitzicht

Het verbaast mij, dat de vraag waarom er zo weinig interesse is voor een vakopleiding, altijd wordt gesteld door mensen die zelf op een bureaustoel zitten. Al deze beroepen waar nu vraag naar is, zijn zwaar en leiden vaak tot grote belasting van het lichaam. Zolang een lekker warme kantoorbaan ook nog beter verdiend, geloof ik niet dat een kind snel voor een vakopleiding zal kiezen. Wil je dus meer vakopleiding? Zorg er dan voor dat deze kinderen ook uitzicht hebben om hun pensioen te halen. Een bouwvakker of een metaalarbeider tot z’n zeventigste laten werken, is je reinste onzin.

Arie Wagemaker, Oud-Vossemeer

Klimmen

Ik ben het er 100 procent mee eens dat een vak leren weer een eer moet worden. In de horecabedrijfstak in Nederland zet ik me al jaren in om jongeren op te leiden in ons mooie vak. De horecabranche kent een aantal richtingen, zoals schenken, bedienen en koken. Stichting Vakonderwijs Horeca (SVH) heeft midden jaren 80 van de vorige eeuw de SVH-meesters in het leven geroepen.

De bekendste is SVH-Meesterkok en daarnaast heb je SVH-Wijnmeester, SVH-Meestergastheer, SVH-Meesterijsbereider en SHH-Meesterschenker. Allemaal beschermde titels. SVH-Meesterondernemer zit eraan te komen. Om die titels te behalen moet de leerling een hele piramide ‘beklimmen’ om de top te bereiken. Als de man of vrouw dat bereikt heeft, is dat een hele eer ja!

Jac Wezenbeek (SVH-Meesterschenker), Roosendaal

Handen

Het is beter kinderen te leren hoe ze met hun handen kunnen werken. Veel kinderen moeten van hun ouders hoger onderwijs volgen en vinden geen werk. De jongeren die met hun handen werken, moeten betere beloningen krijgen, om ze stimuleren.Vooral al tijdens de opleidingen, geef ze goede stageplaatsen, ze zijn de toekomst.

Ella Pierot, Oosterhout

Vak leren

Er is kortsluiting ontstaan in de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De laatste decennia is de roep om vakmensen een constante geweest. Het antwoord blijft uit en dat is vanuit meerdere invalshoeken te verklaren.

Ten eerste is er in Nederland een merkwaardige kloof ontstaan tussen de positieve waardering voor vakmensen en het gebrek daaraan voor de opleidingen. Het is de bekende statusdiscussie waarin de theoretische opleidingen op onduidelijke gronden maatschappelijk hoger gewaardeerd worden dan de praktische opleidingen: een voor de meerderheid van Nederlandse middelbare scholieren regelrechte schoffering.

Ten tweede is het Nederlandse voortgezet onderwijs nog gestoeld op de uitgangspunten van de jaren 60. Daar waar beroepsvoorbereiding en oriëntatie op de beroepenwereld centraal zou moeten staan, is theoretische kennis en examinering leidend. Er is geen mogelijkheid voor leerlingen de aantrekkelijkheid van de praktische beroepspraktijk te ervaren. Het ‘theoretiseren’ van het voortgezet onderwijs heeft de statusdiscussie versterkt, maar de resultaten zijn vooral demotivatie, onjuiste keuzes, vertraging en uitstroom. Het Nederlandse onderwijsstelsel is aan een fundamentele herijking toe, maar dat wordt belemmerd door o.a. de gevestigde belangenorganisaties in het onderwijs zelf en een uiterst risicomijdend ministerie.

Ten derde mag ook het bedrijfsleven aangerekend worden dat de samenwerking met het voortgezet onderwijs minimaal is. Vanuit het bedrijfsleven is er wel belangstelling voor mbo, hbo en universiteit, maar dan zijn de keuzes al gemaakt. Voor een ervaringsgerichte beroepenoriëntatie is intensieve samenwerking nodig met het primair en het voortgezet onderwijs. De vakopleidingen verdienen een gelijkwaardige status en overeenkomstige waardering. Maar we hebben in Nederland boter op ons hoofd als we blijven zeggen dat we niet begrijpen waarom we zo’n groot tekort aan vaklui hebben.

Henk Biemans, Etten-Leur

Respect

We draaien steeds om de hete brij heen! Minimaal 50 procent opslag en 100 procent meer respect voor de man in de overall. Daarnaast geen jaarlijkse opslagen meer in procenten maar in vaste bedragen. Zul je zien: moeten we vmbo-scholen bij bouwen.

Piet de Jong, Rijen

Roeping

Ik ben het eens met de stelling, maar wat u in de oproep vergeet te vermelden, is dat we het aan onszelf te danken hebben. Ik ben meer dan 40 jaar verpleegkundige geweest, trots op mijn beroep, heb nooit met tegenzin mijn werk gedaan. Wat de patiënten soms zeiden: ‘U hebt echt nog een roeping.’ Maar iedereen moest dokter worden in de gezondheidszorg, ingenieur in de bouw, ect. Ooit zei een moeder van een collega tegen mij: ‘Ik heb drie kinderen, twee hebben er gestudeerd en zij – mijn collega – kon niet zo goed leren, dus is ze maar (!!) verpleegster geworden.’ Als we zo denken, verdienen we niet beter. Hopelijk is het niet onomkeerbaar.