Medicijnkwestie rondom doodzieke Bredase Dirkje leidt tot woede en vragen

Lezers reagerenVult de farmaceutische industrie lachend haar zakken of zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor snelle toegang tot nieuwe medicijnen, liefst ook tegen een schappelijke prijs? BN DeStem-lezers reageren.

Er klonk veel verontwaardiging in de reacties van onze lezers op de vraag of nieuwe medicijnen in Nederland­­ sneller moeten worden vergoed. Veel inzenders verwezen naar het Bredase peutertje Dirkje, die hier niet, maar in Frankrijk wel met een middel werd behandeld voor haar ernstige spierziekte.

Allemaal de schuld van de farmaceutische industrie, riepen lezers, al dan niet aangevuld met het woord ‘zakkenvullers’.

Toch ontvingen we ook genuanceerdere reacties. Met de vraag of we dan niet gewoon met z’n allen net wat meer moeten afdragen voor de gezondheidszorg. Of opvattingen over de vergoeding van aandoeningen die mensen mogelijk zelf hadden kunnen voorkomen: de discussie over het helpen van rokers met een longziekte stak hier en daar de kop op. Plus de vraag over de wenselijkheid van commerciële partijen in de geneeskunde: moest juist zoiets kwetsbaars niet door een overheid worden uitgevoerd, vonden sommigen.

Hieronder nog een greep uit de reacties.

Kinderen ontzien

Het is ondraaglijk je kind zo te zien aftakelen en weten dat een medicijn beschikbaar is. Maar vanwege financiële redenen het nog niet toegediend kan worden. Zeker als iedere dag telt... Kinderen die ongeneeslijk ziek zijn daar mag nooit op bezuinigd worden!

Brechtje van Meer, Etten-Leur

Wat is écht nodig?

Natuurlijk gun je iedereen het medicijn wat hij nodig heeft. Maar er moet zeker discussie gevoerd worden over de alsmaar stijgende zorgkosten. De prijzen van medicijnen kunnen door onderhandelen mogelijk lager, maar ook de houding van gebruikers moet veranderen.Te vaak hoor ik mensen zeggen:maar ik betaal er toch voor?

Waarom bijvoorbeeld acht fysiotherapiebehandelingen terwijl je er maar vier nodig hebt? Omdat je er ‘recht’ op hebt? Zo zijn veel voorbeelden te noemen.

Bewustzijn over wat alles kost zou kunnen helpen,maar ook kritischer kijken naar wat nodig is en wat niet en misschien wat vaker nee verkopen.

A. Peters, Tholen

Geld anders verdelen

Frankrijk is met zijn vele inwoners een interessant afzetgebied voor de farmaceutische industrie en kan dus een vuist maken bij prijsonderhandelingen met die industrie. Zo’n land kan dus het ‘dure’ middel voor een lagere prijs op de eigen markt brengen.

Als klein land, met weinig inwoners, moet Nederland op enigerlei wijze aansluiting zien te vinden en zijn medicijnen niet langer zelf betrekken van de industrie, maar van ‘grote’ landen, als Frankrijk. Daarnaast valt te denken aan een herverdeling van de beschikbare gelden op onze rijksbegroting, ten faveure van de begroting van Volksgezondheid. Uiteindelijk is ook een herverdeling binnen de sector volksgezondheid zelf denkbaar, bijvoorbeeld: minder geld naar longkankerpatiënten en meer naar de ‘dure’ medicijnen; behandeling van uitzonderlijk, ernstige aangeboren ziektes krijgt zo voorrang boven behandeling van ziektes als gevolg van ongezond leven, zoals roken. Maar het beste medicijn is misschien wel het terugdraaien door Rutte III van het weggeven van de dividendbelasting voor de multinationals en dat belastinggeld dan in de volksgezondheid pompen.

Gebruik van geneesmiddelen die vooraf niet (al te) uitvoerig zijn getest, zou mogelijk moeten zijn als patiënten daar zelf om vragen.

Gerard Martens, Bergen op Zoom

Kleine premieverhoging

Voor de tweede keer in korte tijd komt BN DeStem met een artikel over een nieuw medicijn voor een aandoening. Pas geleden ging het over een medicijn voor taaislijmziekte, deze keer de erfelijke spierziekte SMA. Als grootouders zijn we hier dit jaar mee geconfronteerd. Begin juni 2017 is Spinraza erkend in Europa. Onze kleinzoon Raff, toen enkele maanden oud, heeft het geluk dat hij behandeld kan worden in het kader van een Nederlands onderzoek naar de werking van het middel.

Eigenlijk zou het zo moeten zijn, dat nieuw ontwikkelde medicijnen, zodra ze goedgekeurd worden, beschikbaar zijn. Beide besproken aandoeningen zijn ingrijpend en medische en zorgkosten zijn voor deze aandoeningen hoog. Kinderen met SMA bijvoorbeeld zijn erg bevattelijk voor virale en bacteriële infecties. Specialistische hulp is vaak geboden, naast andere redenen voor behandeling. Ook hieraan zijn hoge kosten verbonden, die gelukkig wel vergoed worden. Op langere termijn komen daar nog diverse voorzieningen en hulpmiddelen bij, die uit zorgbudgetten betaald moeten worden.

Wellicht is een medicijn dus in aanvang duurder, maar uiteindelijk zal het goedkoper worden en bovendien wordt de kwaliteit van leven voor deze kinderen vele malen beter. Alle verzekerden kunnen met een kleine verhoging van de premie hieraan meebetalen. Kan het bovendien niet via Europa meegenomen worden bij de goedkeuring van het medicijn? In Europees verband (grotere hoeveelheden nodig) kunnen we voordeliger uit zijn.

A. de Jong, Oudenbosch

Overheidstaak

Jammergenoeg heeft de overheid jaren terug besloten de zorg in Nederland te privatiseren. Waartoe dit op termijn zal leiden, blijkt uit de uitwassen in de farmaceutische sector.

Enerzijds verdwijnen noodzakelijke medicijnen waarvan de economische levensduur is verstreken, doordat ze te weinig winst opleveren. De gezondheid van patiënten die hiervan afhankelijk zijn speelt voor de farmaceuten geen enkele rol. Anderzijds worden nieuwe medicijnen alleen ontwikkeld om zoveel mogelijk winst te maken, niet om de gezondheid van patiënten te verbeteren.

Wrang is daarbij dat de ontwikkeling vaak wel in gang wordt gezet door universitaire onderzoekscentra en met overheidsmiddelen of middelen van goede-doelen-fondsen. Voor de journalistiek ligt er een uitdaging om deze financiële geldstromen grondig in kaart te brengen en de farmaceutische bonzen ter verantwoording te roepen.

De oplossing van de veel te dure medicijnen zit niet in het onderhandelen met de geldbeluste farmaceuten of het onthouden van medicijnen aan ernstig zieke patiënten. Naar mijn mening is de gezondheidszorg in een ontwikkeld land een collectieve taak en moet de overheid zelf de ontwikkeling van medicijnen ter hand nemen. De universitaire onderzoekscentra zijn daartoe prima in staat.

Liza van Velzen, Roosendaal