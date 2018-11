Mantelzorg mag een naam hebben

door Pieter van Harberden

Zaterdag 10 november was het de Dag van de Mantelzorg, een jaarlijks terugkerende dag waarop mantelzorgers in het zonnetje worden gezet. Naar schatting van mantelzorgvereniging Mezzo zijn er nu 4,4 miljoen Nederlanders die twee uur per week of langer voor een ander zorgen. Door deze hulp kan die ander zich redden, thuis blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. Voor 800.000 van deze 'manusjes van alles' is dit een intensieve en langdurige zorg. Hun inzet gaat gepaard met een hoge belasting. Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) toont aan dat het hierbij vooral om mantelzorgers gaat van mensen met niet-aangeboren hersenletsel, dementie of psychische problematiek.

Quote Een fiscale tegemoetko­ming, zoals parkeer­kaart of kilometer­ver­goe­ding kan voor mensen met een minimumin­ko­men waardevol zijn Pieter van Harberden De Nederlandse overheid is druk met de ombouw van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. In dit kader wordt van mantelzorgers veel extra inspanning verwacht. Gaat deze verwachting hand in hand met een passende waardering voor mantelzorgers? Dat valt vies tegen. Wat houding en gedrag van de overheid - landelijk en lokaal - betreft kan het echt beter. Mantelzorgers verdienen dat.

Evident is dat goede ondersteuning een onmisbare voorwaarde is om mantelzorg vol te houden. Volgens het SCP kunnen mantelzorgers baat hebben bij cursussen, lotgenotencontact en meer informatie over regelingen. Een fiscale tegemoetkoming, zoals parkeerkaart of kilometervergoeding kan voor mensen met een minimuminkomen waardevol zijn.

Dit geldt ook voor respijtzorg of vervangende zorg, zoals nachtopvang, logeerhuizen of dagbesteding. Dit kan lucht geven aan mantelzorgers om even iets voor zichzelf te doen. Een geval apart is het mantelzorgcompliment, dat feitelijk geen financiële ondersteuning is, maar een blijk van waardering. Sinds 1 januari 2015 - start decentralisatie - is dit geen landelijke regeling meer.

Budget

Het is nu aan gemeenten zelf om te bepalen hoe ze mantelzorgers financieel of in natura waarderen. Het Rijk stelt een budget beschikbaar, waaruit ondersteuning én waardering bekostigd moeten worden. Daarmee is een eind gekomen aan de royale waardering vanuit het Rijk (200-250 euro). Het mantelzorgcompliment is nu soms slechts een fooi.

Is hier naming en blaming op zijn plaats? Er zijn gemeenten die jaarlijks een uitje of verwendag aanbieden. Veel mantelzorgers ervaren dit als 'mooi gebaar', een aai over de bol. Maar zij geven de voorkeur aan een financiële waardering. Mezzo is van mening dat dit zeker moet gelden voor intensieve en langdurige zorg.

Quote In bijna geen enkel rapport wordt gesproken over de plaatsver­van­gen­de mantelzor­ger. Zou dit te maken kunnen hebben met weerzin tegen 'handel in aandacht'? Pieter van Harberden Er zijn nog twee categorieën mantelzorgers die meer en betere ondersteuning nodig hebben: jonge mantelzorgers en werkende mantelzorgers. Als scholen onvoldoende oog hebben kinderen die voor een ouder zorgen, ontstaat een serieus probleem. En voor werkende mantelzorgers, zeker fulltime, zijn goede verlofregelingen van cruciaal belang. Er zijn wel regelingen, maar langdurig ziekteverlof is vaak onbetaald en nu nog beperkt tot partners in de eerste graad. Het is hoogtijd dat de overheid samen met werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen deze problematiek aanpakt.

In 2016 was er al aandacht voor het feit dat steeds meer kinderen verwachten ouders geen mantelzorg te kunnen bieden in de toekomst. Zo'n 7 procent gaf toen al aan hoe dan ook niet te willen zorgen voor de ouders.

Vanuit dit oogpunt is het niet verrassend dat commerciële bureautjes in het gat springen door plaatsvervangende mantelzorgers te leveren. Kijk op vertroeteljeouders.nl of mantelaar.nl. Ik voeg hieraan toe: Fleur de Dag, Iemand Thuis, Saar aan huis en Zorgmies. Pikant detail: in bijna geen enkel rapport wordt gesproken over de plaatsvervangende mantelzorger. Zou dit te maken kunnen hebben met weerzin tegen 'handel in aandacht'? Daar staat tegenover dat betaalde aandacht voor dierbaren steeds gewoner wordt. Een dikke spaarpot en persoonsgebonden budget maken deze zorg betaalbaar.

In mijn optiek: zolang er geen negatieve evaluatierapporten liggen, verdienen ook plaatsvervangende mantelzorgers respect. Ook betaalde mantelzorg mag een naam hebben.