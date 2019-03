Maickel Prasing heette in zijn carnavalspreek alle mensen welkom in zijn kerk

Regenboogpad

Naar aanleiding van het verhaal Rumoer om regenboogpad in BN DeStem van 8 maart, vraag ik mij af: Waarom wordt er zoveel aandacht geschonken aan een stel conservatieve medeburgers die het goede werk van een pastoor afbreken? En dat is nog zacht uitgedrukt, want we vinden het hoogst ongepast om iemand met naam en toenaam zo in de krant te beledigen. Pastoor Maickel Prasing heeft in zijn carnavalspreek alle mensen van harte welkom geheten in zijn kerk, niemand uitgezonderd! Waarom moet hij nu op zo’n bijna onmenselijke manier weggezet worden door een stel ‘liefdeloze onruststokers’? Wat is er mis met de boodschap die in de kerk verkondigd werd? Lhtb’ers zijn ook mensen en in onze parochie doen ze ook nog eens een keer veel goed werk, ze werden er zelfs voor in het zonnetje gezet! Waarom worden die lieve mensen uitgemaakt voor zondaars? Kijk naar jezelf, doeslief en niet zo kwezelachtig.

D. Driessen-Heuders, Oudenbosch

Columnisten

Volledig scherm Nederland, Halfweg, 19-06-2017Joost PrinsenFoto Marco Okhuizen Joost Prinsen voor online liggend © Marco Okhuizen Als op zaterdag BN DeStem bij ons op tafel belandt, is het eerste wat ik opensla niet de pagina met het algemene nieuws, niet de stad en streek-pagina’s – boeiend, dat wel –, maar mijn absolute eerste aandacht gaat uit naar twee mensen waar ik Fan (met een hoofdletter) van ben: Saskia Noort en Joost Prinsen.

Mijn ochtendhumeur is meteen verdwenen als ik de ‘stukjes’ van deze kanjers lees. Al het negatieve nieuws verdwijnt als sneeuw voor de zon, is absoluut niet meer belangrijk gelukkig, bij de humoristische gedachtenspinsels van deze twee columnisten. Mijn droom? Ze nog eens in het echt de hand schudden en ze bedanken voor een prima start van mijn weekend. Fijn, BN DeStem, dat jullie ze hebben kunnen inlijven!

Joocke M. Scholte, Bergen op Zoom

Chauffeurs

Vrachtwagenchauffeurs tekort in Nederland. Na de kwalitatieve ellende uit Oost-Europa is het nu de beurt aan de volgende groep amateurs: de herinstromers. Of is het de herindromers? Het artikel hierover op 9 maart in BN DeStem was helder. De vrouw in het verhaal wilde wel dieren vervoeren. Lijkt me geweldig. Ik wil haar wel eens varkens zien laden of lossen. En een ander wil z’n hond wil meenemen. Lekker hygiënisch. En geen baas aan je kop? De trucks hebben tegenwoordig allemaal een boordcomputer en handsfree telefoon. Iedere minuut van de dag weten ze wáár je bent en wat je doet. Je bent 24 uur per dag bereikbaar.

Stop toch met het romantiseren van het chauffeursbestaan! Stop de economische groei. Minder vraag is minder vervoer, is minder uitstoot, is minder ongelukken. Goed voor mens en natuur. Hogere eisen voor rijvaardigheidsbewijzen, en zo lagere slagingspercentages, betekent minder auto’s op de weg, minder individuele bewegingsvrijheid, maar óók méér ruimte, minder ongelukken. Vrachtwagenchauffeurs hébben al mindere reputatie. Daar gaat een nieuwe generatie met romantici geen positieve wending aan geven. Helaas worden beslissingen immer door ter-zake-onkundigen genomen.

Cor van Rijsbergen, Roosendaal

Sterrenhemel

Beste Hille, Jan Schneyderberg (Brieven BN DeStem, zaterdag 9 maart) had u nog beter uit de brand kunnen helpen door u over Paternoster te verwijzen naar Wikipedia. Een paternoster is namelijk ook een personenlift zonder deur voor maximaal twee personen, die constant doordraait. Je moet er dus vlug in of uitstappen. Op Wikipedia vind je een filmpje van hoe dat eruitzag.

Voorts zie je in Nederland minder sterren vanwege de lichtvervuiling. Als je een prachtige nachthemel wilt aanschouwen kom dan naar het platteland van Frankrijk, daar zie je de melkweg in volle glorie. En dat heeft niets met het geloof te maken.

Volledig scherm Minister Cora van Nieuwenhuizen bezocht 9 maart in het kader van de Statenverkiezingen. © Pix4Profs/Casper van Aggelen René van Uden, La Tour d’Auvergne (Fr)

Verkiezingen

Al jaren ben ik abonnee van BN DeStem, maar nu begin wat teleurgesteld te raken. Op 20 maart worden er verkiezingen gehouden voor de Provinciale Staten; het orgaan voor het besturen van de provincie. In de aanloop naar deze verkiezingen zijn in de laatste weken paginabrede artikelen in de krant verschenen wat de grote jongens in Den Haag allemaal goed gedaan hebben en wat ze landelijk graag willen realiseren. Dit wordt nog versterkt met de vele verkiezingsdebatten op televisie. Daarnaast bezoeken diverse partijcoryfeeën om goodwill te kweken de provincie, waarvan in de krant uitvoerig verslag wordt gedaan. Wat ik mis zijn artikelen over de doelen/plannen voor de provincie van de partijen en coryfeeën. Ik weet best dat via de verkiezingen voor de Provinciale Staten de samenstelling van de Eerste Kamer wordt bepaald en ook dat daar op dit moment een minimale meerderheid is voor voorstellen uit de Tweede Kamer. Echter, om de Statenverkiezingen volledig te nationaliseren gaat mij te ver. Ik zou het op prijs stellen als de redactie alsnog aandacht besteedt aan de provinciale doelen en belangen.

C.P. de Vos, Zevenbergen

Vasten

In BN DeStem van 12 maart stond een interessant artikel met Gerard Rooijakkers over het moderne vasten, waarmee ik het voor een groot deel eens ben. Hij vergist zich echter op een cruciaal punt. Hij zegt de volgende dingen: ‘Mensen doen het tegenwoordig uit vrije wil. ... ‘Wie nu vast laat zien dat hij iets kan, zoals het lopen van een Vierdaagse.’ ... ‘Het is modern heldendom.’... ‘Gezondheid, duurzaamheid en wilskracht zijn nu de redenen.’ Zijn deze dingen verkeerd dan? Geenszins! Alleen zijn het geen producten die een kerk levert. Rooijakkers is in de verkeerde winkel beland, een fitnesscentrum. Bij hem gaat het kennelijk alleen om individuele belangen, terwijl de religie uit is op verbinding. Ook de kerk heefteen soort ‘fitness’ in huis, maar dan gaat het over de kracht van de solidariteit. Jezus’ kruisoffer was geen daad van wilskracht, geen demonstratie van ‘kijk mij eens’. Het is wonderlijk hoe iemand zich zó kan vergissen. Want wat hij eerst veroordeelt, de zelfheiliging, haalt hij op seculiere wijze juist weer in huis.