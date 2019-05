‘Maatschappij mag geen risico lopen’

Gestoord

Of je een tweede kans verdient, ligt aan wat je gedaan hebt. Ik vind de straffen in Nederland sowieso belachelijk laag. Wat betreft Julien C., de moordenaar van Jesse, die moet levenslang vastzitten. Jesse en zijn familie krijgen ook geen tweede kans. Het zou gestoord zijn als hij weer vrij mag rondlopen. Liefst wens ik hem een spuitje toe, dan kost hij de maatschappij ook geen geld meer. Met al dat softe gedoe bereik je niets.

Hans van Elteren, Halsteren

Kans op herhaling

Ik las dat ‘5 tot 8 procent van de ex-tbs’ers binnen vijf jaar in herhaling valt’. Dat zegt toch genoeg? We moeten geen risico’s nemen. Julien C. verspeelde al zijn rechten toen hij de 8-jarige Jesse vermoordde. Laat hem niet vrij.

Petra van Helden, Rucphen

Luisteren

Een moordenaar van een kind verdient geen tweede kans. Hij verdient het niet in vrijheid te leven. Advocaten en rechters moeten eens luisteren en empathie tonen naar de nabestaanden van de slachtoffers. Zij verwoorden ook de denkwijze van vele anderen. Laat zo’n moordenaar kiezen uit deze twee opties: levenslange opsluiting of humaan een einde maken aan het bestaan. In geval van Jesse bekruipt mij de vraag: wat als Jesse het kind van een rechter of advocaat was. Zou de dader dan ook mogelijk vrijgelaten worden, dus een tweede kans krijgen?

Mieke de Jong, Oosterhout

Nee

Nee, natuurlijk verdient niet iedereen een tweede kans. De slachtoffers krijgen die ook niet.

Elly Bogers, Roosendaal

Lachertje

Wat een lachertje. Weer een tbs’er vrijlaten? Hebben we dan nog niets geleerd? Moet er wéér een slachtoffer vallen? Moet er weer een familie met zoveel verdriet achterblijven? Eéns gestoord, blijft gestoord! Daar lopen er al genoeg van rond. Nederland, wordt eens wakker!

Henny Hoogers, Breda

Onmenselijk

Iedereen moet een tweede en zelfs een derde kans kunnen krijgen. Natuurlijk zijn de nabestaanden van een dodelijk incident voor het leven veroordeeld, maar ik vind het onmenselijk daarom iemand levenslang buiten de maatschappij te plaatsen. Als deskundigen werkelijk van mening zijn dat een patiënt het weer aankan om in de maatschappij te functioneren, wie ben ik dan om dat tegen te spreken? Ik heb die kennis niet. Deskundigen moeten echter niet gestuurd worden door financiële of politieke argumenten.

René Martens, Breda

Prijs

Jesse of Anne kregen ook geen tweede kans. Dus die daders verdienen dat ook niet. Zij hebben hun kansen verspeeld, toen zij deze onschuldige, jonge mensen uit het leven rukten. Alles wat je doet in het leven heeft zijn prijs. En de prijs voor deze zware levensdelicten is dat je als dader nooit meer vrij kunt rondlopen in deze samenleving.

Toon van Osta, Roosendaal

Normbesef

Een tweede kans zou wat mij betreft gekoppeld moeten zijn aan de ernst van een misdrijf. Wanneer het gaat om moord, doodslag of een zedenmisdrijf kan er geen sprake zijn van een tweede kans. Het leed dat dit soort misdrijven veroorzaakt bij de slachtoffers of nabestaanden zo ingrijpend dat ze dit de rest van hun leven meedragen. Daar bestaat geen andere passende straf voor dan levenslang. Een straf die echter niet meer bestaat voor daders, enkel voor slachtoffers en nabestaanden! Als je ervoor kiest de wet te overtreden, moet je opdraaien voor de gevolgen. Je hebt een stel hersens waarmee je kunt beslissen of wat je doet juist is. Als dat normbesef ontbreekt, hoor je niet in een samenleving thuis, maar in een instelling.

W. Paaschen, Breda

Kliniek

Nee, niet iedereen verdient een tweede kans. Een deel van de tbs’ers is psychisch ernstig ziek. Sommigen hebben zelfs meerdere aandoeningen en zij hebben vaak geen inzicht in hun eigen ziektebeeld. Ze herkennen dus niet bij zichzelf wanneer het opnieuw fout dreigt te gaan. Behandelaars zijn gericht op terugkeer in de maatschappij, dat is hun taak. Maar de dader zit in een kliniek in een ideale situatie: begeleiding door therapeuten, psychologen, medicatie op tijd... Als dat wegvalt, is de kans op terugval reëel. De maatschappij heeft recht op bescherming tegen dit soort zieke mensen. Te vaak zien we dat het opnieuw misgaat.

Karin Rulens, Oosterhout

Bescherming

De stelling: ‘Iedereen verdient een tweede kans’ slaat nergens op. Mensen als Julien C. dienen achter slot en grendel te blijven. Ik vraag me af of de juiste mensen aan het roer staan in onze tbs-klinieken. Ze gaan ervan uit dat iedereen terug moet keren in de maatschappij. Tbs moet écht terbeschikkingstelling zijn. Deze personen mogen nooit meer vrij in de samenleving rondlopen.