Los van het gas of van de realiteit?

door Berry Kock

Op 14 en 21 mei had Radar Extra twee informatieve uitzendingen over de verduurzaming van woningen en de uitdagingen die ons de komende decennia te wachten staan. Urgenda-directeur Marjan Minnesma pleitte ervoor het geld dat je in de komende vijftien jaar aan energie gaat uitgeven (zo’n 35.000 euro per huishouden) op voorhand te investeren in een warmtepomp, zonnepanelen, inductie-koken, isolatie etc. Dat standpunt begrijp ik: hoe minder CO2 hoe beter! Consumenten-programma Radar vond het een prima idee, en dát begrijp ik niet.

Hier wat feiten: als je 7,7 miljoen woningen in Nederland voor 35.000 euro ‘nul-op-de-meter’ maakt, kost dat 270 miljard euro. Per woning wordt 4 ton CO2 uitgestoten voor elektriciteit en gas (bron: ECN). Voor 7,7 miljoen woningen komt dat neer op zo’n 30 Mton CO2 per jaar. Het Urgenda-plan om die uitstoot te reduceren kost dus 270/30 = 9 miljard euro per Mton CO2-emissiereductie.

Tien keer zo duur

Quote Ik heb tot nu toe niemand horen betogen dat de verduurza­ming van onze woningen een belasting­ver­la­ging van 8 miljard euro gaat opleveren Berry Kock Hoe pakt de overheid dat aan? Met het recente Klimaatakkoord dat staatssecretaris Eric Wiebes op 26 april aan de Tweede Kamer stuurde, wordt een extra emissie­reductie van 45 Mton CO2 in 2030 gerealiseerd voor maximaal 3,2 miljard euro per jaar tot 2030: 38 miljard dus. Ofwel 0,85 miljard per Mton CO2-emissiereductie. Het Urgenda-plan is tien keer zo duur als het plan dat onlangs is voorgelegd aan de Tweede Kamer! Daarom zou Radar dat niet moeten ondersteunen. Precies hetzelfde resultaat is met minder belastinggeld te realiseren.

Er zat nog een denkfout verscholen in de uitzending: met ‘nul-op-de-meter’ daalt je energierekening gemiddeld volgens mij zo’n 1.600 euro per jaar. Dat is 12 miljard per jaar voor alle Nederlandse huishoudens. Maar aangezien 70 procent van onze energierekening bestaat uit energiebelasting en btw, valt met ‘nul-op-de-meter’ een gat van 8 miljard in onze begroting.

Dat gat gaat denkelijk op een andere manier gedicht worden, want ik heb tot nu toe niemand horen betogen dat de verduurzaming van onze woningen een belastingverlaging van 8 miljard euro gaat opleveren...

Ratio prevaleren

Ik pleit ervoor de ratio in discussies over de energie- en klimaattransitie te laten prevaleren en niet mee te driften op allerlei sentimenten. De op dit moment nog lawaaierige warmtepomp lijkt op een voetstuk geplaatst om onze planeet te redden. Er zijn echter goedkopere maatregelen die binnen enkele jaren te implementeren zijn. Denk aan zuinigere autobanden (volgens het Planbureau van de Leefomgeving goed voor 1,5 Mton) en ledverlichting in huishoudens (0,9 Mton). Daarmee valt binnen enkele jaren al 2,4 Mton CO2-emissiereductie te realiseren. De klok tikt!