Lik-op-stukbeleid bij schoolverzuim terecht?

Geef uw meningDirect een boete voor ouders die hun leerplichtige kinderen van school houden om een dagje eerder op vakantie te gaan of om de weekenddrukte te ontlopen in pretpark of dierentuin. Dat is wat het Openbaar Ministerie (OM) graag wil. Het scheelt ouders een tocht naar de rechtbank en kost de gemeenschap minder geld.

Duizenden ouders per jaar hebben lak aan de leerplichtwet door hun kind(eren) zonder officiële toestemming buiten de schoolvakanties om thuis te houden. Dat doen ze vaak om de vakantiefiles te omzeilen of omdat een vliegticket op die andere dag net wat goedkoper is. Luxe verzuim heet dat.

Waarschuwing

Bij een eerste keer krijgen ouders een waarschuwing van de leerplichtambtenaar, bij elke volgende overtreding geldt een boete van 100 euro per kind per dag. Nu kan de leerplichtambtenaar die boete niet rechtstreeks aan ouders uitschrijven, maar is een omslachtige weg via de rechter nodig. Daar moeten ouders zich verantwoorden. Dit kost vaak meer geld, dan de boete oplevert, want het OM is erbij betrokken, evenals een rechter.

Lees verder onder de poll

Enquete poll Goed dat ouders die hun leerplichtige kinderen van school houden direct een boete boete kunnen krijgen Eens

Oneens Goed dat ouders die hun leerplichtige kinderen van school houden direct een boete boete kunnen krijgen Eens (69%)

Oneens (31%)

Quote Een docent hoeft de lesstof die wordt gemist, niet in te halen Susanne den Boer Er ligt nu een plan, gesteund ook door leerplichtvereniging Ingrado, om leerplichtambtenaren zelf bestuurlijke boetes uit te laten schrijven. Daarmee wordt het verzuim sneller en goedkoper afgehandeld. Bovendien krijgen ouders geen aantekening meer in officiële, justitiële documenten.

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de leerprestaties van hun kind(eren) als ze kiezen voor luxe verzuim. Een docent hoeft de lesstof die wordt gemist, niet in te halen. Kinderen die goed meekunnen op school, hebben er relatief weinig last van dat ze wat missen, maar voor kinderen die meer moeite hebben op school is het onnodig missen van lestijd wel van invloed.

En denk eens aan de docent voor de klas. Er spreekt toch een zekere minachting richting zijn of haar werk uit, dat ouders kind(eren) om luxe redenen thuishouden. Er wordt door die ouders wellicht gedacht dat een kind meer of minder niets uitmaakt in een klas, maar daar gaat het niet om.

Principe

Stel dat tien ouders er zo over denken in één klas? Dan staat de juf of meester ineens in een half leeg lokaal. Een docent streeft ernaar het beste uit leerlingen te halen. Dat wordt bemoeilijkt door ouders die vinden dat hun kind best wat eerder of langer op vakantie kan dan de rest van de klas.

Het gaat om het principe. Alle kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig in Nederland, en wie nog geen diploma heeft, is dat tot 18 jaar.

Wat denkt u?

Is het een goed idee leerplichtambtenaren voortaan zelf boetes te laten uitschrijven voor schoolverzuim? Zou de maatregel helpen in het terugdringen van luxe verzuim? Stuur uw mening (in max. 200 woorden) inclusief uw voor- en achternaam en woonplaats naar: meningen@bndestem.nl Zaterdag 10 februari vindt u op de Meningenpagina van BN deStem een greep uit de ingezonden meningen.