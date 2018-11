Lijstjes zeggen niet alles over de zorg

LezersreactiesIn de Ziekenhuis Top 100 die vorige week onder meer in deze krant ver-scheen kwamen de West-Brabantse ziekenhuizen niet als toppers uit de bus. Amphia en Bravis zijn volgens veel reageerders wel betrouwbare ziekenhuizen, maar kritiek is er ook.

Prima

De ziekenhuislijstjes van AD en Elsevier zeggen niets over de kwaliteit van de zorg aan het bed. De ziekenhuizen in West-Brabant zijn prima. Als je welke organisatie dan ook doorlicht, kom je altijd verbeterpunten tegen. Dat is bij ziekenhuizen niet anders.

Cor van Weelden, Breda

Momentopname

Een cijfer geven voor het functioneren van een ziekenhuis is mijns inziens bijna niet mogelijk, want haast alles is een momentopname. Laten we als Breda en omgeving blij zijn met zo’n geweldige accomodatie als het Amphia. Overal gaat wel eens iets mis!

Steek al die mensen die dag en nacht proberen ons gezond te houden liever eens een veer op hun hoed! Wie niet in staat is een fout te maken, is tot helemaal niets in staat! Geef een ziekenhuis géén cijfertjes, dan worden de patienten er óók geen nummers!

Kwaliteit

Naar mijn mening hadden de West-Brabantse ziekenhuizen beslist op 1 en 2 gestaan in de klassering van kwaliteit. Ik ben vanaf mei in behandeling bij het Bravis in Roosendaal. De zorg is er perfect, alles goed geregeld en de verpleging is er geweldig. Ik krijg overal goede uitleg en wordt altijd super voorbereid. Dat geldt ook voor het Amphia, waar ik voor leveronderzoek in behandeling ben. Ze maken er zelfs overuren en we kregen een uitrijbon voor de parkeergarage. Geef mij maar zorg in de regio, lekker dichtbij.

Riek de Jong, Etten –Leur

Vertrouwen

Ik heb nog steeds vertrouwen in het Amphia en kom er jammer genoeg best vaak. Ik heb nog geen negatieve ervaringen gehad, ook niet met een arts. Als er iets speelt wordt het toch wel opgelost. Nu wachten op de operatie, dat kan soms even duren, maar liever langer wachten en goed geholpen worden dan een snelle behandeling die fout gaat.

Bereikbaarheid

Ik heb wel vertrouwen in de kwaliteit van de West-Brabantse gezondheidszorg, maar niet in de bereikbaarheid ervan. Waar er steeds meer samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen worden aangegaan en specialismen worden gecentraliseerd, groeien de wachtlijsten.

In een regio waar net als overal de vergrijzing toeslaat, worden ouderen steeds afhankelijker van behandelingen die op meer verschillende locaties wordt aangeboden. Altijd wordt er gesproken over wat het beste is voor patiënten, maar nooit wordt gevraagd wat zíj willen. Ook de voorgenomen sluiting van een Bravis-vestiging maakt mij ongerust. Ouderen zoals ik willen regelmaat, zekerheid en een vertrouwde omgeving om behandeld te worden en niet van de ene naar de andere locatie gestuurd worden.

Administratie

Ik ben in behandeling bij het Amphia en heb veel vertrouwen in de arts daar. Ik voel me gehoord. De diagnose van mijn ziekte is heel snel gegaan en ook met de behandeling is direct gestart. Ik ben daar blij mee. Wel vind ik dat er administratief nogal eens wat fout gaat. Dat is voor mij een punt van verbetering. Ik houd dan ook alles goed in de gaten. Ik trek aan de bel wanneer ik vragen heb en weten ze het niet, dan gaan ze het aan een collega vragen. Maar de terugkoppeling vergeten ze wel eens. Ik vraag er dan zelf naar. Over het algemeen ben ik gewoon tevreden met hoe het gaat.

Henriette Lesquiller, Breda

Wachttijden

Mijn mening over de ziekenhuiszorg in de regio heeft uitsluitend betrekking op het Amphiaziekenhuis, aangezien mijn ervaringen zich hiertoe beperken. De wachttijden daar vind ik vaak veel te extreem lang. Onbegrijpelijk is dit in vergelijking met andere – veel grotere – ziekenhuizen buiten de regio. Ook de samenwerking en de communicatie tussen verschillende ziekenhuisdisciplines verloopt vaak slecht of die vindt in het geheel niet plaats. Daarom is de lage klassering van dit ziekenhuis in de Top 100, volkomen terecht. Het vertrouwen herstellen in de regionale ziekenhuiszorg zal nog heel wat inzet vergen en daarom zal ik vooralsnog op zoek gaan naar goede zorg buiten de regio Breda.

Communicatie

Het verbaast mij niet dat het Amphia laag scoort. Ik ben 32 en chronisch ziek en kom hierdoor vaak in het ziekenhuis. Er gaat in mijn ogen veel mis. De communicatie in het Amphia is slecht. Afspraken worden structureel niet nagekomen. Een terugbelverzoek van een arts wordt bijvoorbeeld overgenomen door een secretaresse of wordt dagen uitgesteld.

Maar ook wanneer je opgenomen ligt, krijg je zoveel verschillende artsen aan je bed die niet de tijd nemen je dossier goed te lezen of te overleggen met de hoofdonderhandelaar. Dat zorgt voor onrust. Ook de zorg laat te wensen over weet ik helaas uit ervaring. Ze hebben helaas nog heel wat punten te verbeteren.

Nicky van Ginneken, Etten-Leur