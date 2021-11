Lichtpuntjes

column De ideale wereld: geen ja, geen nee

De legendarische Fouryo’s zongen in mijn geboortejaar: ‘Zeg niet nee-héhé-hee, zeg niet nee-héhé-hee.’ Dat goedbedoelde advies is al lang achterhaald. Bevestigt de Vlaamse professional organizer Nele Colle in De Morgen: ‘Je krijgt zoveel meer ‘ja’ als je ‘nee’ kan zeggen.’

26 oktober