Lezersreacties: vuurwerkdiscussie blijft doorknetteren

LEZERSREACTIESIs vuurwerk een mooie traditie die we moeten koesteren of levensgevaarlijke gewoonte die snel in de ban moet? Voorlopig woedt het vuurwerkdebat door. Hieronder een greep uit de vele inzendingen.

Vuurwerk of aanslag?

Daar ik elk jaar weer met Oud en Nieuw druk bezig ben met het herstellen (24 uur glas- en slotenservice) van onder andere de vuurwerkschade, heb ik daar ook een mening over.

Siervuurwerk is mooi en moet ook zeker mogelijk blijven, maar een verbod op knalvuurwerk zou niet verkeerd zijn. Met name de cobra. Met Oud en Nieuw geldt het als vuurwerk, maar wordt het twee weken later gebruikt, dan noem je het een aanslag.

Als je ziet wat voor schade dit spul aanricht... Afgelopen jaar was ik twee keer bij een school in Breda en de jaren daarvoor bij onder andere Buurthuis de Slotjes in Oosterhout, waar zelfs tweemaal een auto in vlammen opging.

Er zijn mensen – met name jongeren – die Oud en Nieuw gebruiken om hun ongenoegen over deze maatschapij weg te knallen en doelbewust veel schade met hun vuurwerk aan te richten. Dit zijn degenen die het voor velen verpesten en de hulpverleners werk bezorgen waar eerlijk gezegd niemand met deze mooie dagen op zit te wachten!

Ad van Steyn,

Geertruidenberg

Verbod is niet nodig

Mijn mening is dat wij burgers gewoon vuurwerk mogen afsteken. Ik ben hiermee grootgebracht en heb mijn zoon hier ook mee grootgebracht. Het is één keer per jaar dat het een groot feest is en je het oude jaar uitknalt en tegelijkertijd op het nieuwe jaar kan knallen.

Wij vinden het mooi en de knallers zijn ook mooi. Het is ieder zijn eigen verantwoordelijkheid hoe hiermee om te gaan en waar het te halen. Ik leer mijn zoon en familie er veilig mee om te gaan en op te passen voor dieren. En koop zelf legaal vuurwerk omdat het veilig is. Plus: bril en oorkleppen op.

Zo werkt het eigenlijk met alles: hoe breng jij je kind groot en wat leer je ze aan?

Anuschka Bruin,

Bergen op Zoom

Verspilling van vingertjes

Verbiedt het vuurwerk afsteken maar. Het is verspilling voor het milieu, van geld en van vingertjes en oogjes van onze jongetjes. Voor een portie genieten? Dat kan zeker op een andere manier.

Ibrahim Ismail,

Breda

Niet overdrijven

Ik hoor ieder jaar weer zoveel over het verbod op vuurwerk. Al die ophef over een paar gewonden en één dode. Ja ik geef toe, het is niet fijn. Maar kijk eens naar de schade van roken. Ik durf te wedden dat er iedere maand één persoon sterft aan roken. Voor alcohol misschien nog wel meer.

Als we kijken naar regels in andere­­ landen (zoals Duitsland, België en Frankrijk), is het zeer logisc­­h dat er illegaal vuurwerk Nederland binnenkomt. Vuurwerk dat in heel Europa is toegestaan, wordt in Nederland als een supergevaarlijke bom beschouwd.

Ook over de materiële schade: als we het daarom gaan verbieden... verbied voetbalwedstrijden en festivals dan ook maar.

Robert Jan Bout,

Tholen

Handhaving is lastig

De vraagstelling over een vuurwerkverbod zou ik graag uitgebreid zien met: en zo ja, hoe gaan we dan handhaven?

Persoonlijk denk ik dat maar weinig mensen, zeker van mijn leeftijd, tegen een (knal)vuurwerkverbod zijn. Alleen al de dagen voor de jaarwisseling is het ergernis troef.

Rondtrekkende jongelui bij wie het vroeger ging om onschuldige rotjes, zijn inmiddels in groten getale toegetreden tot de rijen der ‘zwaarknallenden’. Het liefst ook maar zo’n bommetje over de heg. Onze kat in de gordijnen, kansloos roepen naar buiten en geen handhaver in de buurt.

Bij dat laatste ligt nu juist de crux. Kunnen wij van de politie, brandweer, boa’s, noem maar op, verwachten dat zij het verbod kunnen handhaven? Op dit moment echt niet. Zodra dit ooit wel het geval is, heeft het pas zin om landelijke of lokale regelgeving in het leven te roepen.

Eigenlijk lijkt het mij verstandiger om eerst maar eens goed te gaan handhaven bij, ik noem maar iets, die achterlijke malloten, die al of niet bezopen, respectloos en hersenloos, hulpverleners bejegenen bij het uitvoeren van hun werk. Dus: symboolregelgeving is er al genoeg, het is de handhaving waaraan het schort. Maar dat is een andere discussie!

Eef Sterk,

Zevenbergen

Voor eigen rekening

Het is een moeilijke vraag. Die zou je eigenlijk moeten stellen aan de getroffenen en hun familie. Want al het moois dat in de nieuwjaarsnacht te zien is, heeft een keerzijde. Voor het leven. Een paar vingers minder? Of een hand? Of het licht uit je ogen of klanken uit je gehoor? Het is een prijs, die ik niet wil betalen.

Misschien zouden verzekeraars de bepaling over risicoaanvaarding van stal moeten halen. Vuurwerkwonden voor eigen rekening­­. Arbeidsongeschiktheid voor eigen rekening. Hard? Vuurwerkellende is hard. Die maakt geen onderscheid tussen daders en toevallige voorbijgangers.

Vreemd, ineens vind ik de vraagstelling niet meer zo moeilijk.