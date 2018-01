Lezersreacties: Twijfel over sigaret bij ziekenhuisingang

Of ziekenhuizen als Amphia en Bravis ook op hun buitenterreinen het roken moeten verbieden? Onze lezers denken er verschillend over.

Voor veel inzenders zijn sigaretten en ziekenhuisterreinen onverenigbare begrippen: waarom zou je in het gebouw keihard werken om mensen beter te maken om tegelijkertijd toe te staan dat mensen zichzelf buiten kankerverwekkende stoffen toedienen?

Anderen tonen meer begrip voor de rokers. Met name voor de oudere generatie moeten we coulant zijn, vinden deze inzenders: moeten we nu echt een 85-jarige man - die nog meemaakte dat bij feestjes de sigaretten in glazen op tafel stonden - het plezier van zijn peukje ontzeggen? Sommigen wijzen ook op psychiatrische patiënten: dat zo'n ongezonde sigaret in mentaal opzicht wél heilzaam werkt.

Hieronder een greep uit de inzendingen.

Zuurstoffles én paffen?

Ik ben grote voorstander van een rookverbod op buitenterreinen van ziekenhuizen en zorginstellingen. Groepjes verplegend personeel van ziekenhuizen en zorginstellingen die voor de deur staan te roken, geven een verkeerd signaal af. Zoals het intussen 'normaal' wordt gevonden dat patiënten voor de deur van het Amphia ziekenhuis in een rolstoel met achterop twee zuurstofflessen en met vier slangen in de neus er driftig op los paffen. Alle respect voor de arts die de patiënt een uur later hoestend op spreekuur krijgt en zich beheerst.

Ziekenhuizen en zorginstellingen mogen wat mij betreft zelf deze regels afroepen, de overheid voert hierin een dubbel beleid. De overheid verbiedt roken in alle horecazaken, maar over coffeeshops waar ook driftig gestoomd wordt en personeel aanwezig is hoor je ze niet. Sterker nog: ze gaan het stimuleren door zelf deze shops te gaan bevoorraden. Roken is dodelijk, maar wiet is handel en dat moet kunnen volgens ons kabinet. Ben benieuwd hoeveel verslaafden gaan zorgen voor heftige verhoging van de zorgkosten.

Huub van Veen, Raamsdonksveer

Verlichting bij stress

Met het uitbannen van rokers (patiënten, bezoekers en verzorgers) begeeft het ziekenhuis zich op pad van betutteling en dient in geen geval het geestelijke welbevinden van de roker. Ook in een stresssituatie kan roken verlichting brengen. Kortom: het ziekenhuis begeeft zich op glad ijs om met de anti-rookhype publiciteit te halen voor het niet-roken. Psychiatrische ziekenhuizen moeten zeker niet tot een algeheel verbod over gaan, de tabaksgebruiker rookt om o.a. om de nutteloze tijd in te vullen. Er is veel te veel vrije tijd beschikbaar en bovendien is er een rustig moment voor de patiënt.

Ton Wurtz, Stichting Rokersbelangen

Meer afstand

In mijn werkzame leven heb ik veel gevlogen, met name naar de USA. Daar verboden ze het roken niet, maar er waren wel summiere regels waaraan rokers zich moesten houden. Roken werd buiten niet verboden. Als je toch wilde roken, kon je dat doen buiten 100 yards (90 meter) van een in- of uitgang van de airport. En zelfs straffe rokers moesten in de sneeuw en bij minus 25 graden zich aan die voorschriften houden. Ook krijg je in California een bekeuring als je een peuk op de straat gooit. Gelukkig rook ik niet, maar je zult wel roker zijn!

Nico Elshof, Breda

Smerige stank

Zorginstellingen ook buiten rookvrij? Dat is zeker belangrijk. Wie durft? Stap je buiten, sta je meteen in de smerige rook/stank na bezoek aan een zieke. Want men loopt niet ver weg van het gebouw en de asbakken staan meteen naast de deur buiten. Het contrast is absurd! Werken aan de gezondheid en zodra je buiten stapt wordt het meteen voor ieder een farce?

Alle zorginstellingen, bedrijven, etc. zouden rookvrij moeten zijn en buiten ook. De verslaving aanpakken en het bijna onmogelijk maken dat men rookgerei kan aanschaffen. We kunnen dan weer vrij inademen van gewone buitenlucht.

En laten we werken aan het verkleinen van het aantal longkankerpatienten! Een goed streven voor iedereen.

Els Baarends-Huijsmans, Bergen op Zoom

Binnen beginnen

Nobel streven om roken vlak buiten zorginstellingen te verbieden. Maar het roept ook vragen op. Worden er 'niet roken'-borden geplaatst? Op welke afstand? Hoe vinden controles plaats? Mogen binnen die zones wel auto's en motoren rijden, die ook ongezond zijn door CO2-uitstoot?

Komen er ook fijnstoffilters voor ramen en deuren van die instellingen? Moeten open haarden en barbecues in de buurt ook verboden worden? En hoe zit het met de afzuiging van rookkamers in zorginstellingen? (Vaak belabberd.)

Bovendien laat ook de hygiëne in dit soort instellingen vaak te wensen over, door wegbezuinigd schoonmaakpersoneel.

Gezien het bovenstaande: kunnen we beter binnen beginnen en pas daarna naar buiten stappen?