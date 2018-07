Lezersreacties: Drie hoog het raam uit met die seksrobot!

LEZERSREACTIESDe Bredase ondernemer Niels van der Voort wil een seksrobot op de markt brengen die ook kan praten . Bedreigt de robot in de toekomst ons privéleven of maakt het ons juist gemakkelijker? Technologie kan helpend zijn, maar veel lezers zweren bij echte liefde of zorg.

Een robot kan steeds meer. En laten we eerlijk zijn, een machine die het werk doet, is best handig ook. Stofzuigen? Zet hem aan en ga lekker zitten. In ziekenhuizen helpen robots met operaties. En dat niet alleen. Het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam maakte dit jaar kennis met robot Pepper. Als proef. Pepper stelde vragen aan de patiënten. Nog wel onder begeleiding van een verpleegkundige.

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht introduceerde robot Robin. Wat die doet? Robin haalt buisjes bloed van dialysepatiënten op en brengt ze naar het laboratorium. ,,Halen en brengen van eten, ­wegbrengen van beddengoed; alle logistieke handelingen waar iets vervoerd moet worden over de gangen kan in de toekomst worden gedaan door robots”, zei ­Maarten Steinbuch, hoogleraar slimme mobiliteit aan de TU Eindhoven eerder dit jaar tegen deze krant.

Over een paar jaar zullen robots over de ziekenhuisgangen rijden met beddengoed, de patiënt wassen en optillen en steeds meer operaties uitvoeren. ,,Ze worden de normaalste zaak van de wereld”, aldus Steinbuch.

Ook in de auto-industrie kunnen ze niet meer zonder. En is de zelfrijdende Lexus eigenlijk ook geen robot..?

Onze lezers twijfelen wat ze er nu precies van moeten vinden. Een robot heeft zeker zijn voordelen, maar hij moet niet ons leven compleet gaan overnemen. ,,Blijft het menselijk genoeg?”, vraagt Karel Burgs uit Bergen op Zoom zich af. En Johanna Tolenaars uit Breda moet er toch niet aan denken dat een robot haar verzorgt. ,,Want dan gaat ie drie hoog het raam uit!”

Dehumanisering

Een moeilijk onderwerp. Als zelfs topwetenschappers de toekomst niet kunnen voorspellen en wat de verdere impact zal zijn van robotisering...

Ik kan me voorstellen dat het kan dienen als aanvulling op het leven, en de kwaliteit van leven zowel van het individu als de mensheid, op verschillende terreinen, zoals nu ook al blijkt te gebeuren.

Bijvoorbeeld zorgondersteuning, overname van werkzaamheden enz.

De gevaren zitten m.i. in verdere dehumanisering als het de boventoon gaat voeren. Je wilt toch ook een mens aan je bed als je bv in een verpleeghuis ligt? Aan de andere kant heeft het menselijk personeel misschien dan meer tijd over voor aandacht en kan een robot bepaalde zaken uit handen nemen en beter uitvoeren waardoor risico’s op menselijk falen lager wordt. Wat werk betreft: het kan ons natuurlijk veel werk uit handen nemen maar wat moeten we dan gaan doen? Misschien kunnen we een mixje bedenken, we werken naast robots en hebben wat meer ‘playtime’.

Er zijn natuurlijk ook mensen die zich bezighouden met de ontwikkeling van militaire robots. Gewone burgers hebben denk ik nog half geen idee wat ons te wachten staat. Alles wat ook ten goede is uitgevonden en gebruikt is op een gegeven moment ook ten kwade gebruikt.

Blijft het menselijk genoeg?

Karel Burgs, Bergen op Zoom

Weinig bewustzijn

Hebben de robots de toekomst en verdringen zij de mensen?

Op sommige vlakken zal dat zeker het geval zijn, dat is nu al!

Er is weinig bewustzijn over robots, en dat zou kunnen veranderen nu er steeds meer robots op de markt verschijnen, in het ziekenhuis en de auto industrie zijn ze al volop aanwezig. Maar of zij de mens kunnen vervangen, dat nooit, zover mag het niet komen!

De robots die nu bij ouderen in de zorg worden gebruikt is gewoon armoede!

Ik wil straks geen robot in plaats van een mens die voor mij zorgt, drie hoog het raam uit me die robot! Wij moeten de juiste keuzes maken en onderscheid aanbrengen in wat echt is nep anders worden wij regelmatig misleid en wordt ons een behoefte aangepraat die geen echte behoefte is. Er gaat niets boven menselijke aandacht, zorg en liefde voor elkaar dat is onze opdracht. Daarom kan een seksrobot nooit liefde geven aan een mens daar hoeven wij niet bang voor te zijn, wel in een behoefte voorzien , maar dat heeft dan weer niets met liefde te maken.

Johanna Tolenaars, Breda

Ondersteunen

Robots moeten de mens ondersteunen NIET overnemen!!!!!

Dus ik ben zwaar tegen robots(automatisering. Ze kunnen nu al veel te veel en als het nog verder gaat waar laten we in hemels naam onze werkende mensen??

Ruud de Laat

#Metoo

In de industrie worden robots al vijftig jaar naar tevredenheid ingezet. Saai werk wordt gedaan door robots die dag en nacht werken niet ziek worden. Ook in oorlogsgebieden wordt hij meer en meer toegepast. Wij geven ze meer handigheid en zelfstandigheid waardoor we een minder zwaar leven krijgen. Seksrobots zullen het leven van mannen en vrouwen verbeteren en hopelijk #Metoo overbodig maken:

- mannen kunnen aan hun (ook letterlijk) trekken komen;

- vrouwen kunnen eindelijk zonder man genieten (kinderen komen via K.I. of ivf).

Wat zal het een vredige wereld worden, van die kant bezien.