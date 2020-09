Lezersbrieven: overheid, schep nou eens helderheid over carnaval 2021

Overheid, wees snel duidelijk over carnaval

Er wordt door sommige lieden in het zuiden serieus nagedacht over het laten doorgaan van het carnaval in 2021. ,,Carnaval verbieden gaat echt niet," zo hoorde ik een lid van een carnavalsvereniging op tv zeggen. ,,Dan gaan mensen zelf verkleed over straat lopen en is er helemaal geen controle.”

Ik ben zelf geen carnavalvierder maar heb dit fenomeen van dichtbij uiteraard wel mee mogen maken. Als er ergens sprake is van geen controle dan is het wel tijdens carnaval en anderhalve meter afstand houden in een polonaise gaat niet.

Van de overheid mag worden verwacht dat er tijdig, en dat is nu, duidelijkheid wordt gegeven over het al dan niet kunnen doorgaan van carnaval. Carnaval onder coronavoorwaarden bestaat echt niet, net zo min als niet juichen als je cluppie scoort.

Rob Bal

Breda

Zorgbonus eerst naar de werkvloer, a.u.b.!

Mooi dat er een bonus aankomt voor zorgpersoneel. Maar ik hoop wel dat de mensen die direct bezig waren met opvang en verzorging, degenen zijn die als eerste daarvoor in aanmerking komen. Hun managers - ik krijg het er bijna niet meer uit - hebben al een loon dat ze niet verdienen. Mij lijkt dat zij nu eens op de laatste plaats staan.

S. Bierhuizen

Breda

Leg zonnepanelen op die distributiecentra

Het is duidelijk dat er weerstand is tegen de vele distributiecentra die nu onder andere in Roosendaal worden gebouwd (zie ook de gastopinie ‘Stel eindelijk eens harde eisen aan nieuwe distributiecentra’, BN DeStem, 19 september) Tevens wordt er lang gesteggeld over de locatie van een zonneweide in Roosendaal.

Laten we van de nood een deugd maken en de daken van de distributiecentra vol leggen met zonnepanelen. Ik begrijp echt niet dat dit nog niet gedaan is.

Gé Snoek

Roosendaal

Bij groei helpt geen enkel klimaatplan

Alle respect voor Frans Timmermans hoor, zo'n toppositie bereik je niet zomaar. Plannen te over om de mensheid te redden door de CO2-uitstoot hoe dan ook te reduceren tot 45 procent in 2050, en dat dus samen met regelgeving in Brussel als een eensgezind Europa.

Hij zou toch beter moeten weten, temeer daar datzelfde Brussel streeft naar een economische groei van maar liefst 6 procent in 2021. Dat kan niet samen met de klimaatplannen, die gebaseerd zijn op het verbruik van nu. Bedenk dat een jaarlijkse economische groei van 3,5 procent elke twintig jaar een verdubbeling betekent van alles: bevolking, voedselbehoefte, aantal auto's, afval... en dus ook energieverbruik.

En dan worden er momenteel ook nog zo’n vierhonderd kolencentrales gebouwd in niet erg Europagezinde landen, waar je ook van het wagenpark beslist af moet blijven.

Het klimaatprobleem begon vanaf het moment dat de eerste verbrandingsmotor en het elektriciteitsnet opgestart werden, vele belangrijke mensen wisten dat, niemand deed iets en nu is het eigenlijk te laat.

Dus alle ambities ten spijt, Timmermans gaat de mensheid niet redden. Het is zelfs maar de vraag of hij en zijn mede-beleidsmakers in 2050 nog wel in leven zijn om te kunnen zien dat de plannen niet werkten.

Bart Zijderveld

Roosendaal

Les van een bekwame onbevoegde? Doen!

Helemaal eens met de mening van scholenbestuurder Joke Middelbeek over oplossingen voor lerarentekorten (‘Muziekleraar uit de wijk gaat basisschool hanndje helpen’, BN DeStem, 24 september). Het is beter les te krijgen van een bekwame onbevoegde dan van een onbekwame bevoegde, of helemaal geen les.

Walter Kuijstermans

Roosendaal

Niet elke oudere is blij in een appartement

Terecht uit John Bindels kritiek op de gedachte van minister Ollongren dat ouderen wel in een appartement willen trekken, om plaats te maken voor jongeren (‘Bouw voor senioren geen appartementen maar bungalows’, BN DeStem, 5 september).

Ik ben zo’n oudere die verhuisde. Maar mijn vorige huis is niet te betalen voor jongelui. Het is maar Bergen op Zoom en geen Amsterdam, maar toch.

Nu woon ik in een duiventil, zoals ik mijn appertementje noem. Wat een verschil, van een monumentenpand naar dit. Hoewel ik er zelf voor heb gekozen, heb ik daar al veel verdriet over gehad. Maar ja, het huis werd te groot, ik gebruikte slechts één verdieping...

En nu hoor ik dit: 'Mevrouw, u het lichtje aangelaten in de berging.' En: 'U moet de buitendeur dicht doen, de kachel staat aan...' Ja, de duiventil valt me tegen. Maar ik laat me niet betuttelen en hoop op betere tijden.

Mevr. M.M.C. Kolijn

Bergen op Zoom