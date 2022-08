Lezersbrieven: ‘De kabinetten Rutte I tot en met IV hebben nog geen enkele crisis opgelost’

Planeet Aarde, onze woning

In de rubriek Zo schreef Steven Pont onlangs dat de Aarde totaal niet gehecht is aan de mensheid. Wat een dooddoener zeg! Met ‘save the planet’ wordt uiteraard hetzelfde bedoeld als ‘save our own home’. Je kunt dat onmogelijk los zien van elkaar. De Aarde redden is de mensheid redden. Zo simpel is het. Steven heeft dus helemaal gelijk als hij zegt dat we totaal afhankelijk zijn van iets dat niet gehecht is aan ons. Een woning is ook niet gehecht aan ons, maar als we die niet goed verzorgen wordt hij onbewoonbaar. Daar komt nog een belangrijk puntje bij. Een vergelijkbare woning als de Aarde is er in het heelal nog niet gevonden.