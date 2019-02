Leugentje om bestwil voor ‘echte’ tv moet kunnen

In Amerika is in 2018 de serie Undercover High gemaakt, waarbij oud-leerlingen undercover op een highschool meedraaiden. Doel van de serie was echte problemen op een school in beeld te brengen. Vanuit dat idee wilde RTL de documentaire ook in Nederland maken. In programma’s als De Luizenmoeder of Oogappels worden – met een knipoog – vooral de geijkte ‘problemen’ op scholen belicht, RTL wilde de werkelijkheid anno 2019 in beeld brengen.