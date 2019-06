‘Leren over emoties is goed voor later’

Heb vertrouwen

Ik denk dat het zeker goed is als er op scholen aandacht komt voor het leren omgaan met emoties. Maar een goede leerkracht doet dat sowieso al. Het hoeft van mij geen verplicht programma te worden, er móet al zoveel. Heb vertrouwen in leerkrachten! Daarnaast ligt daar óók een taak voor ouders, je kunt niet alles op scholen afschuiven.

Tim van den Bergh, Breda

Gevoel uitspreken

Ja, er moet meer aandacht zijn voor het gevoel van kinderen. Waarom hebben kinderen het niet naar hun zin op school of in de klas? Er is geen tijd meer voor teken- en/of handvaardigheidslessen. Terwijl juist bij deze vakken meer op het gevoel wordt gewerkt en de creativiteit van kinderen naar boven komt. Wat als een kind geen affiniteit heeft met leren? Lesstof wordt erin gepompt, of ze nou willen of niet. Bij workshops Personal Clearing gaat het over compassie met jezelf en met je medemens en het hardop uitspreken van je gevoel. Scholen kunnen dit goed toepassen. Kinderen zijn dichter bij hun gevoel dan volwassenen, er is hen nog niet zoveel ingefluisterd door de maatschappij. Leerkrachten kunnen ontdekken waar kinderen in hun binnenwereld mee bezig zijn. En kinderen leren zichzelf te begrijpen en krijgen meer vertrouwen in zichzelf.

Annette Poppelaars, Molenschot

Gevoelsmeter

Ja, zowel thuis als in het onderwijs is het belangrijk aandacht te besteden aan het leren omgaan met emoties. Dit vormt de basis van het sociaal functioneren. Leren omgaan met gevoelens begint met het leren herkennen ervan. In twee kleuterklassen is twee jaar terug een proef gestart met een gevoelsmeter voor iedere leerling. Twee keer per dag mochten kinderen op willekeurig moment aangeven op hun meter hoe ze zich voelden. En iedere dag werd tijd ingeruimd om een emotie met elkaar te bespreken. Wat is het? Herken je het? Vind je het een fijn gevoel of juist niet? De leerlingen leerden verschillende gevoelens bij zichzelf en anderen te herkennen en er woorden aan te geven. Het werd makkelijker om erover te praten en ermee om te gaan, wat leidde tot een fijne groepssfeer. En, tot verbazing van leerkrachten, tot opvallend hoge toetsscores. Vreemd? Nee, want pas als een kind zich veilig voelt, kan het presteren.

Rosalinde Roos, Etten-Leur

Ruimte geven

Het is belangrijk kinderen zo vroeg mogelijk bewust te laten worden van hun gevoelens en emoties – wat voel je, wat denk je en wat doe je. Daarbij moeten kinderen de ruimte krijgen over deze gevoelens en emoties te praten. School kan hierin een grote rol spelen door lessen aan te bieden in de vakken psychologie, gelukskunde, filosofie en dramatechnieken. Kinderen worden daarmee bewuster van hun eigen gevoelsleven, maar ook dat van de ander. Een vaardigheid waar zij hun leven lang profijt van hebben.

Renate Kremers, Zevenbergen

Aanpassen

Alle basisscholen een (verplicht) anti-pestprogramma van groep 1 tot en met 8. Op onze school is gekozen voor een breder programma, waarin het leren omgaan met emoties centraal staat. Er is aandacht voor sociaal en emotioneel leren. Het gaat bijvoorbeeld over besef hebben van jezelf, omgaan met de ander, zelfmanagement, relaties leren hanteren. Aan het einde van de basisschool hebben kinderen een grote emotiewoordenschat! In een maatschappij waar het steeds drukker wordt, kinderen veel prikkels te verwerken krijgen en er veelal niet meer live gecommuniceerd wordt, is dit belangrijk. Er zijn steeds meer kinderen met gedragsproblemen. Scholen zullen hun kennis en methodes moeten aanpassen aan deze veranderingen! Maar dat is een lastige opdracht in volle klassen, met de huidige hoge werkdruk.

Sacha Rozemond, Bavel

Taak voor ouders

Ik vind dat ouders hun kinderen moeten begeleiden wat betreft het omgaan met emoties. Scholen hebben al voldoende andere taken. Helaas hebben veel ouders geen tijd meer om kinderen naar volwassenheid te begeleiden.

A.M. Kempen, Breda

Ontwikkeling

Emoties moeten geuit worden, anders kunnen ze voor problemen zorgen. Elke investering hierin verdient zich later terug. Ik vind dat er meer aandacht moet komen voor persoonlijke ontwikkeling en algemene vaardigheden op school. Daar heeft een opgroeiend kind meer aan, dan aan allerlei kennis en weetjes die ze voor een groot deel nooit gebruiken en die ook op internet terug te vinden zijn.

Mirjam van de Water, Etten-Leur

Empathieuurtje

Empathie is een van de pijlers van emotionele intelligentie. Een kind dat empathie ontwikkelt, zal een betrouwbare volwassene worden. Deze vaardigheid komt later van pas bij beroepen waarbij contact met anderen hoort. Scholen kunnen een empathieuurtje invoeren. In die tijd mogen kinderen over persoonlijke problemen praten of over zaken die in de groep spelen, zoals pesten.