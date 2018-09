Lerarentekort: stop met die noodscenario's

Ingezonden Landbouw draait om de handel en om geld

12:47 In reactie op de plannen van landbouwminister Schouten ben ik het er helemaal mee eens dat voedselverspilling onacceptabel is. Maar over minder vlees eten en/of produceren, zegt zij dat als we te fors inkrimpen we een schrale landbouw en veehouderij krijgen. We zouden daardoor meer voedsel moeten gaan importeren. Dan vergeet de minsiter toch even dat Nederland 80 procent van de bio-industriedieren produceert voor het buitenland.