Lerarentekort los je niet op met negativiteit

door Pascal Cuijpers

Stel, je bent voorzitter van de Onderwijsraad. En je weet het ook niet meer. Dan kun je plots vreem-de dingen gaan zeggen. Dat overkwam onlangs professor doctor Henriëtte Maassen van den Brink, tijdens de presentatie van het advies Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap.

Tijdens haar pleidooi om de structuur van de lerarenopleidingen te veranderen, zette zij haar argumenten rondom het advies kracht bij door te vermelden dat je ‘op deze manier niet allemaal chagrijnige, zure leraren voor de klas hebt staan, die denken: ‘ik heb het wel gehad in mijn leven…’.’

Quote Om een plan te laten slagen, is het van het grootste belang dat er een groot draagvlak aanwezig is onder de daadwerke­lijk uitvoeren­den Pascal Cuijpers Ik was, eufemistisch gezegd, verbaasd over deze uitspraak. Het impliceert namelijk nogal wat. Mevrouw Maassen van den Brink maakt daarnaast tevens enkele denkfouten. Ten eerste lijkt zij er al vanuit te gaan dat het nobele advies breed gedragen zal gaan worden door een hele (aanstaande) beroepsgroep om het lerarentekort nu definitief op te lossen, naast alle andere noodgedwongen ideeën die minister Arie Slob onlangs al initieerde. Maar is dat wel zo?

Het advies kwam nogal uit de lucht gevallen en vraagt om uitleg. Het voorstel is dat wanneer iemand kiest voor de lerarenopleiding, hier eerst een basisopleiding aan vooraf gaat, ongeacht welke richting, vak of niveau je als student prefereert. Vanuit dit gegeven kun je vervolgens een keuze maken uit clusters, zoals lesgeven aan leerlingen van 0 tot 8 jaar of leerlingen van 8 tot 14 jaar. Vervolgens kun je ook nog kiezen uit een bèta-cluster, voor het geven van de vakken natuurkunde, wiskunde, scheikunde en biologie, uit een gamma-cluster met daarin aardrijkskunde, geschiedenis, economie en maatschappijleer. En je kunt je verder specialiseren voor het lesgeven aan de bovenbouw van havo en vwo. Om een plan te laten slagen, is het van het grootste belang dat er een groot draagvlak aanwezig is onder de daadwerkelijk uitvoerenden. En dat er degelijke kaders moeten komen voor het opzetten van deze voorgestelde onderwijsrevolutie.

Quote Haar uitspraak is een ongegronde aanname en daarnaast denigre­rend ten opzichte van de kwart miljoen mensen die momenteel lesgeven in ons land Pascal Cuijpers Er zijn immers al te veel initiatieven gesneuveld die ervoor moesten gaan zorgen dat het onderwijs verbetert en aantrekkelijker wordt. Allen ondoordacht, voorzien van weinig empathie, geldverslindend en helaas met een negatief resultaat. Denk hierbij onder andere aan de invoering van het Studiehuis, de basisvorming, de Tweede Fase, het Lerarenregister, de maatschappelijke stage en de rekentoets. Ik vraag me af of voor het nieuwe advies voldoende veldwerk is verricht op de plekken waar dit zou moeten gebeuren: op scholen, door middel van gesprekken met leraren, leidinggevenden en studenten.

Ten tweede wekt mevrouw Maassen van den Brink geen vertrouwen en begrip op, door de uitspraak over de heersende mentaliteit onder de ‘zure’ leraren van nu. Haar uitspraak is een ongegronde aanname en daarnaast denigrerend ten opzichte van de kwart miljoen mensen die momenteel lesgeven in ons land. Het lerarentekort is dan ook niet op te lossen door het in stand houden van negativiteit en pessimisme.

Juist nú is er een positief geluid vanuit de politiek en het werkveld nodig, waardoor jonge mensen gaan overwegen om te kiezen voor een lerarenopleiding. Betere reclame is er niet. Het is betreurenswaardig dat de voorzitster van de Onderwijsraad dit niet lijkt te begrijpen en door zo’n uitspraak juist een tegenwerking in gang kan zetten.

En ten derde vraag ik me af of de daadwerkelijke uitvoering van het advies een succes zal worden. Mevrouw Maassen van den Brink predikt dat door het kiezen van een bepaald cluster, met daarin drie of vier verschillende vakken, het lesgeven aantrekkelijker zal worden. Ik durf dat te betwijfelen. Elke leraar weet dat het in de praktijk onrust oplevert wanneer er per lesuur geschakeld moet worden tussen klassen, niveaus, lokalen en dan ook nog eens tussen de diverse vakken.

Daarnaast is er een enorme toename aan voorbereidingstijd nodig om als leraar alle te geven vakken per week onder controle te hebben en houden. Waar halen ze de tijd vandaan om deze toenemende werkdruk te reguleren?

Ook zullen de zeer noodzakelijke en gewenste overlegmomenten per vaksectie tijd- en roostertechnisch gezien erbij in gaan schieten en zal de te verwachten diepgang wellicht gaan lijden onder de differentiatie van de te geven vakken. Dit kan onherroepelijk leiden tot het nationaal moeten bijstellen van de niveaubewaking.

Dit schrijvende hoop ik dat ik het met terugwerkende kracht alsnog bij het verkeerde eind heb, wanneer de plannen in de toekomst zullen doorgaan en een succes blijken te zijn geweest bij de aanpak van het huidige lerarentekort. Tot die tijd hoop ik op veel wijsheid van de beleidsmakers en probeer ik ondertussen een betrokken leraar te blijven, die hoopt dat iemand mij erop zal wijzen wanneer ik zuur of chagrijnig dreig te gaan worden. In het belang van de leerlingen én mijn eigen (leraren)leven.