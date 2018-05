Leiders moeten de kracht van taal op waarde leren schatten

GASTOPINIE Latere start middelbare scholen goed voor leerling en docent

26 april In het boekje Knap lastig! Lesgeven aan pubers las ik dat middelbare scholen eigenlijk te vroeg beginnen. Ook in kranten en op internet is veel te vinden over het aanvangstijdstip van scholen. In het ene artikel wordt gepleit scholen later te laten beginnen en in het andere wordt juist gezegd dat het geen invloed zou hebben op de prestaties van leerlingen.