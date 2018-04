'Leiders hebben slecht naar hun moeder geluisterd'

Volledig scherm Onderzoekers doen in Salisbury onderzoek bij het bankje waar op 4 maart Sergei Skripal, voormalig Russisch spion, en zijn dochter werden aangetroffen na te zijn vergiftigd. © AFP

Gif

Het is maar weer eens gebleken dat zelfs regeringsleiders als kippen zonder kop achter elkaar aan rennen. In het geval van de vergiftiging in Engeland, schreeuwde de Britse regering ‘dat de Russen hierachter zaten’. En jawel, elk (niet nadenkend) westers land schaarde zich achter de Britten. Nu gebleken is, dat niet is vast te stellen waar het gif vandaan komt, zie of hoor je die regeringen niet/nauwelijks. Typisch geval van dom achter elkaar aan huppelen.

Wordt het niet eens tijd dat we gaan proberen meer samen te werken, op een constructieve manier? Ik kan me niet voorstellen dat moeder Poetin of de moeders van westerse leiders nooit hebben geroepen ‘geen ruzie maken’. Ze hebben slecht naar hun moeders geluisterd, al die leiders!

Ronald Vermeulen, Oosterhout

Majesteitsschennis

Ik weet niet wie de koning méér schoffeert: een kwajongen die zich publiekelijk denigrerend uitlaat over de koning, of de leden van de Tweede Kamer die met een wetswijziging de strafbaarheid van majesteitsschennis heeft afgeschaft.

De internationale trein op het station in Breda.

Trein

De nieuwe treinverbinding Antwerpen-Breda is fantastisch goed nieuws voor Breda en Antwerpen. Toekomstgericht, duurzaam en snel. Beide steden hebben veel te bieden en groeien dichter naar elkaar toe. Er ligt nu een duurzame verbinding voor deze en volgende eeuw. Later zal blijken dat deze investering een gouden greep is geweest. Snelle treinverbindingen tussen steden is immers het vervoer van de toekomst. Prachtig voor Breda en de regio dat die trein nu ook werkelijk rijdt. Het is het wachten waard geweest. Spring erop, dit is een gouden kans.

De wegen slibben dicht en vooral op de E19 wordt het steeds drukker. Steden als Antwerpen zullen in de toekomst steeds minder autoverkeer toelaten. Als automobilsten de werkelijke kosten doorberekenen van hun rit naar Antwerpen plus parkeergeld, blijkt dat de trein een prima, toekomstgericht alternatief is. Snel in de binnenstad. En uiteraard gaan we zelf ook gebruikmaken van deze trein. Inwoners uit de Sinjorenstad zullen dat zeker ook gaan doen. Proficiat Antwerpen en Breda!

Theo Peeters, Breda

Gehandicaptensport

Naar aanleiding van het artikel over handbiken (BN DeStem, 5-4-2018) wil ik graag kwijt dat ik in het verleden persoonlijk met Harry van den Avoort te maken heb gehad. Rond 2004. Beseffen jullie hoeveel deze man betekent voor gehandicapt Breda? Beseffen jullie hoeveel deze man betekent voor gehandicapt Nederland? Al ruim 20 jaar is hij actief voor de stichting Bredase Aangepaste Sporten, tot ver over de EU-grenzen. Harry is een bijzonder mens. Geen moeder Theresa, maar hij komt dicht in de buurt. En veel te bescheiden, maar dat siert hem.

Roosendaal Noortje van Lith. Het 21-jarige gehandicapte meisje kreeg veel respons op haar Facebookpost aan Rutte over de nieuwe gehandicaptenwet.

Noortje (1)

Heel goed van Noortje van Lith om Mark Rutte een brief te schrijven om voor de rechten van mensen met een beperking op te komen wat salaris betreft. De regering trekt de vergelijking mensen met een beperking naast mensen zonder beperking. Dat is een grote fout, want zij zijn niet te vergelijken.

Wat 80 procent werken voor valide mensen betekent, wil niet zeggen dat dat ook voor mensen met beperking geldt. Dat zou afzonderlijk van elkaar getoetst moeten worden. Maar ook de werkdruk moet aangepakt worden. Dat zou voor mensen met een beperking naar beneden moeten. Al zijn hier wel uitzonderingen in. De één kan onder druk werken, de ander niet. Dat geldt zowel voor de valide- als de invalide mens.

Mensen met een beperking zullen nooit te vergelijken zijn met mensen zonder beperking. De regering moet daar rekening mee houden. Zolang ze dat niet doen, wordt de slavernij in een modern jasje gestoken. Rutte zou eens vaker met mensen met beperking moeten meedraaien in de praktijk.

Maayke Jong-Doppen, Breda

Noortje (2)

Zijn beleidsmakers nu echt de weg kwijt? Noortje van Lith uit Roosendaal terecht haar onvrede over het wetsvoorstel waarmee werkgevers mensen met een beperking onder het minimumloon mogen gaan betalen. Ik stel voor dat degene die dit soort flauwekul bedenkt, zelf het overgrote deel van zijn of haar salaris inlevert en minder dan het minimumloon gaat krijgen. Weet die persoon meteen wat het betekent om op een dergelijke schofferende manier behandeld te worden. Je vraagt je toch in goed gemoed af wie hier degene met de beperking is. Het is te belachelijk voor woorden. Complimenten voor Noortje dat ze in de bres springt voor veel mensen. Laten we hopen dat haar actie er in elk geval voor zorgt, dat dit mensonterende voorstel wordt teruggedraaid.