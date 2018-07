Leer mensen zelf de regie te pakken over het eetgedrag

gastopinieHet woord calorie wordt vervloekt in dieetland, maar is bij het bestrijden van overgewicht wel waar het om draait.

Graag reageer ik op het artikel 'Ruim 100.000 Nederlanders hebben zwaar overgewicht', vorige week gepubliceerd op de site van het Brabants Dagblad. Het komt steeds vaker voor dat overgewicht, obesitas in het nieuws komt. Het blijft een terugkerend probleem.

Vanuit mijn expertise, visie en eigen ervaringen kan ik vertellen dat er voor een groot deel van de mensen met overgewicht/obesitas wel degelijk iets te doen is waardoor ze kunnen afvallen.

Gezellig maken

In het dagelijkse leven zien we dit overal terug. Bijna alle reclames, tv-programma's, berichten in tijdschriften laten zien dat eten vooral bedoeld is voor de gezelligheid. Hiermee wordt het voor de mensen die nu al kampen met overgewicht/obesitas al moeilijker gemaakt.

Fabrikanten van levensmiddelen maken het daarbij ook nog eens moeilijk door de misleidende verpakkingen. Op bijna alle verpakkingen staan claims, die feitelijk, als we naar de ingrediënten kijken, niet kloppen. Hierdoor worden de consumenten misleid en maken zij keuzes waarvan ze denken dat deze gezond zijn, terwijl ze in werkelijkheid alleen maar zwaarder worden.

Terug naar de basis

Belangrijk is dat er goed gekeken wordt naar wat wij qua voeding echt nodig hebben. Terug naar de basis waar voeding voor bedoeld is. Voeding is bedoeld om ons lichaam energie te geven. Om te weten hoeveel energie, voeding het lichaam nodig heeft, is het noodzakelijk om de calorieën weer centraal te stellen. Zodat mensen weer leren zelf de regie te pakken over het eetgedrag.

Uit eigen ervaring en expertise weet ik dat het erg lastig is en door het nieuws in de media wordt dit versterkt. Er is een cruciaal aspect dat niemand durft te benoemen, iets dat we niet meer op school leren: de calorieën. Weten hoeveel voedsel je daadwerkelijk nodig hebt, en deze hoeveelheden daadwerkelijk tot je neemt. Het woord calorie wordt vervloekt in dieetland, maar is wel waar het om draait. Calorieën geven je de vrijheid om zelf te bepalen wat en hoeveel je eet.

Wat ik vanuit mijn expertise merk, is dat veel vrouwen nauwelijks meer durven te eten omdat ze al veel te zwaar zijn. Ze staren zich blind op gezond - en ongezond eten terwijl ze niet doorhebben dat je van teveel gezond eten ook aankomt. Of dat wat de fabrikanten zeggen dat gezond is, helemaal niet zo goed voor ze is.

Uit eigen ervaring weet ik dit ook, want ook ik heb jarenlang met overgewicht geworsteld. Ik was obees (BMI 37,5) en ben, door juist te gaan leren hoeveel voedsel ik nodig had, naar een gezond gewicht (-39 kilo) 'gegroeid'. In mijn gedachtengang leerde ik hoe ik mij wilde voelen en ontdekte ik hoe het met eten precies in elkaar zit.

Vanuit mijn eigen ervaringen ben ik gaan studeren en begeleid ik nu dagelijks vrouwen, leer ik deze vrouwen hoe ze de regie terug in handen krijgen. Ik geef mijn opgedane kennis door.

Focussen

Obesitas blijft een terugkerend probleem als wij niet de juiste informatie krijgen en leren hoe we de regie terugpakken met de juiste kennis over voeding. De basis is weten hoeveel eten je daadwerkelijk nodig hebt, dus calorieën, en daarnaast gaan bepalen hoeveel je gaat eten.



Door deze kennis te gaan verspreiden, te delen via de media, het laten zien dat het wel kan, het geven van het goede voorbeeld, in plaats van te blijven focussen op de moeilijkheden, kan het probleem van obesitas worden gekeerd.