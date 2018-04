Latere start middelbare scholen goed voor leerling en docent

GASTOPINIEIn het boekje Knap lastig! Lesgeven aan pubers las ik dat middelbare scholen eigenlijk te vroeg beginnen. Ook in kranten en op internet is veel te vinden over het aanvangstijdstip van scholen. In het ene artikel wordt gepleit scholen later te laten beginnen en in het andere wordt juist gezegd dat het geen invloed zou hebben op de prestaties van leerlingen.

door Anne Heijmans-van Heteren

Ik ben van mening dat later starten wel degelijk voordelen kan opleveren, zowel voor de leerlingen als voor de docenten. Om te beginnen verandert de interne klok van jongeren in de puberteit. Het slaaphormoon melatonine zorgt ervoor dat we moe worden en in slaap kunnen vallen. Als jongeren in de puberteit komen, geven de hersenen het slaaphormoon pas op een later tijdstip vrij dan bij kinderen of volwassenen.

Opstandig

Hierdoor lukt het pubers vaak niet op tijd de slaap vatten. Ze blijven langer wakker, maar moeten wel ’s ochtends vroeg opstaan. Hierdoor halen ze de negen uur slaap die zij per nacht nodig hebben niet en bouwen ze onbewust een chronisch slaaptekort op.

Quote Als scholen later starten, hoeven leerlingen niet tijdens de spits op hun fiets de weg op Anne Heijmans-van Heteren Slaaptekort gaat ten koste van de concentratie, zo is bewezen. Tevens zorgt het voor stemmingwisselingen en opstandig gedrag, wat het lesgeven er voor docenten niet makkelijker op maakt. Daarnaast is later starten van invloed op de verkeersveiligheid. Het merendeel van de jongeren gaat op de fiets naar school en fietsers zijn de meest kwetsbare weggebruikers in Nederland. Bijna een derde van de verkeersdoden is fietser.

Leerlingen die niet goed uitgerust zijn, en daardoor gemakkelijker afgeleid kunnen worden, zijn minder alert in het verkeer en kunnen zo sneller betrokken raken bij een ongeluk. Daar komt bij dat als leerlingen later de weg op gaan, zij niet tijdens de spits hoeven te fietsen. Aleen dat kan al zorgen voor minder verkeersongevallen.

Tot slot geeft een later aanvangstijdstip van de lessen, docenten onder meer extra tijd om die lessen voor te bereiden. De werkdag kan voor docenten namelijk wel gewoon om 8.30 uur beginnen. Zij kunnen bijvoorbeeld ook in de ochtend vergaderen, wat leidt tot efficiëntere – en kortere (!) – vergaderingen, omdat bekend is dat de leerlingen om 10.00 uur in de klas zitten, dus dan moet het klaar zijn.

Effectiever

Uit onderzoek is gebleken dat mensen in de ochtend productiever zijn dan in de middag of avond. Een frisse start in de ochtend kan ervoor zorgen dat docenten hun tijd effectiever gebruiken. Na lestijd hoeft dan enkel – indien nodig die dag – het gemaakte werk van leerlingen nog nagekeken te worden.

Kortom, drie argumenten om het aanvangstijdstip voor leerlingen op middelbare scholen te verplaatsen naar 10.00 uur. Dat is zowel voor de leerlingen als de docenten echt niet zo’n gek idee.