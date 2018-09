Dividendbelasting

Afschaffing van de dividendbelasting (DB) gaat Nederland een kleine twee miljard euro per jaar kosten, weten wij nu. ‘Dus’ zijn we in meerderheid tegen afschaffing, want niemand heeft zin in nieuwe bezuinigingen en/of belastingen. Maar is dit louter een geldkwestie? Zouden we niet eens moeten kijken wat voor soort belasting die DB is en of wij die liever kwijt dan rijk zijn? Wij weten inmiddels dat Nederland d.m.v. deze DB jaarlijks een kleine twee miljard euro aan binnenlandse uitgaven pleegt af te wentelen op weerloze buitenlandse aandeelhouders, die part noch deel aan die uitgaven hebben en nergens over mee kunnen beslissen. Dat is een bedenkelijk stukje Nederlandse handelsgeest (VOC, riep Balkenende) en niet veel beter dan de praktijken van de roofridders die in de Middeleeuwen ‘tolgeld’ afpersten van toevallige voorbijgangers.

Als daar in dit geval nog bij komt dat wij de huidige groep ‘voorbijgangers’ dankbaar zijn dat zij hun bedrijf in Nederland hebben gestald, dan zeg ik: afschaffen die dividendbelasting. Laten we voortaan onze eigen broek ophouden en ergens een standbeeld oprichten voor de Onbekende Buitenlandse Aandeelhouder in Nederland.

Volledig scherm VNO-NCW Voorzitter Hans de Boer. © GUUS SCHOONEWILLE F.R. van der Laken, Prinsenbeek

Hans de Boer

Met stijgende verbazing las ik het artikel over afschaffing dividendbelasting en Hans de Boer in BN DeStem.Volgens hem is de dividendbelasting niet houdbaar, omdat het een dubbele belasting is. Hoe zit dat dan met erfbelasting en box 3 mijnheer De Boer? Zullen we die dan ook maar gelijk afschaffen?

Gerard Roovers, Zundert

Kardinaal Eijk

Het artikel van Kardinaal Eijk De Herder die zijn kudde kwijtraakt voorspelt een zeer zwarte toekomst voor de kerk. Er zullen de komende tijd veel kerken gesloten worden, daar is weinig aan te doen. Maar Kardinaal Eijk vertelt niet wat hij doet of wat wij kunnen doen om te zorgen dat de schaapjes van deze kudde niet verdwalen. Dicht bij de mensen blijven, is mijn devies. De mens zièn in al zijn eenvoud en gebrokenheid. Een arm om een schouder, een kleine attentie, een bemoedigend woord. Om vanuit die ontmoeting de mens mee te nemen en te blijven onderstrepen dat deze mens waardevol is. Het lijkt misschien onbegonnen, tijdrovend werk. Dat is het zeker! Maar het is zò de moeite waard om invulling te geven aan de woorden van Jezus: ‘Laat hen allen een zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn...’

Volledig scherm Kinderen werken met een tablet in de klas. © Marco De Swart Jeannette Jongenelen-de Kort, Roosendaal

Digitale leermiddelen

9 Procent van ouders van schoolgaande kinderen lukt het niet de verplichte digitale leermiddelen aan te schaffen. (BN DeStem 10/9.) Veel kinderen leven in ons welvarende land onder de armoedegrens. Het is niet te verteren is dat sommigen van hen wordt geadviseerd een andere school te kiezen. Of dat kinderen in een volle klas moeten bekennen dat ouders het geld er niet voor hebben. De overheid moeten inspringen om kinderen dit leed te besparen.