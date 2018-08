'Laten we het hoofd koel houden'

Spoor bijster

Volledig scherm BN DeStem hoofdredacteur Hille van der Kaa. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs Een mooie titel voor de column ‘Van de hoofdredactie’ op 11 augustus in BN DeStem: Spoor bijster. Ik ben eraan gewend dat krantenredacties uit Amsterdam spontaan laatdunkend doen over Noord-Brabant, waar ik nu zo’n 35 jaar woon, maar dat Hille van der Kaa vanuit Utrecht bij haar wandelen verdwaalt in de roddel bij Breukelen – de plaats die mij na aan het hart ligt – en het een kerkdorp noemt, dat doet zeer. Mijn voorvader moet er voor 1750 gewoond hebben en een van de heel arme boeren zijn geweest, maar toch…



Ward van Breukelen, Teteringen

Voorspellers

Het was een uitzonderlijk warme, droge zomer en toekomstvoorspellers buitelen weer over elkaar heen. Gesteund door de media weet elke zelfbenoemde deskundige dat we in de nabije toekomst meer van dit soort zomers kunnen verwachten. Oorzaak: de opwarming van de aarde. Sinds de laatste IJstijd warmt de aarde al op. Geen nieuw fenomeen dus. Wel is de wereldbevolking enorm gestegen, hetgeen een bijdrage kan vormen tot snellere veranderingen. Maar de laatste zeer droge zomer dateert van 40 jaar geleden en die daarvoor was ook zo’n 30 jaar eerder.

Op alle continenten zijn veranderingen merkbaar, maar het tempo ligt echt niet zo hoog als men ons wil doen geloven. Voorspellers moeten we wantrouwen. In 1950 voorspelde de Club van Rome als gezaghebbende wetenschappers, dat in 2000 geen fossiele brandstoffen meer aanwezig zouden zijn. Het nieuws had wereldwijd een schok tot gevolg en er ontstond een hausse om zo snel mogelijk over te gaan tot nucleaire energie. In hoog tempo werden er kerncentrales gebouwd.

Laten we vooral het hoofd koel houden en alle toekomstmaatregelen met argwaan tegemoetzien. Het gaat vooral om onze centen, die misschien in een bodemloze put verdwijnen.

Wim Koster, Roosendaal

Volledig scherm Atleet Abdi Nageeye. © ANP

‘Maar’

In BN DeStem van 20 augustus beweert columnist Ad Pertijs dat atleet Abdi Nageeye zijn voorbeeldig (sic!) gedrag toont, door zijn geloof van minder belang te achten. Het is ‘maar’ geloof: daarmee denkt de journalist de opvatting van de atleet weer te geven. Dit is een schoolvoorbeeld van projectie: Pertijs laat Nageeye buikspreken, want het is Pertijs zélf die denkt dat tolerantie hetzelfde is als je geloof tussen haakjes zetten, zoiets als voetbal, schrijft hij dan nog ook. Wat kunnen sommige journalisten toch raaskallen! Volgens hem slaat het geloof ‘ongelofelijk pijnlijke kloven onder mensen’. Nee, beste Ad, dat is ongelofelijke prietpraat: niet het geloof slaat kloven, maar het gebrek aan respect voor iemands persoonlijk geloof doet dat. Echt geloof verbindt mensen juist. Abdi Nageeye heeft nergens gezegd dat hij zijn geloof minder van belang acht. Dat maak jij er ‘maar’ van!

Frans M. Vermeulen, Roosendaal