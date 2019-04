Last van drugsafval? Draai het probleem om

door Gerard Arink

‘Aannames is de moeder aller mislukkingen is een gezegde waaraan ik moet denken bij de aanpak van drugsafval in de provincie Noord-Brabant. Onderzoek wijst uit dat het aantal dumpingen drastisch is toegenomen nadat de grondstoffen voor het maken van drugs illegaal zijn verklaard. Resultaat is dat de drugsproducenten de grondstoffen zelf gaan maken met meer afval en dumpingen tot gevolg. De onjuiste aanname dat dit beleid drugsproducenten zou ontmoedigen, keert zich als een boemerang tegen de beleidsmakers. Men meent te weten wat drugsproducenten drijft en past hier het beleid op aan.

Drijfveren

Maar wat denken drugsproducenten eigenlijk en wat drijft hen? Als marketeer kun je hen zien als doelgroep. Niet voor de afzet van producten, maar voor de beïnvloeding van hun gedrag met betrekking tot drugs en drugsafval. De drijfveren voor drugs liggen voor de hand. Snel veel geld verdienen. Voor drugsafval liggen die iets genuanceerder. De aanname dat een drugsproducent totaal niets geeft om de natuur, het milieu en gezondheid is te makkelijk. Hij/zij is gewoon meer geïnteresseerd in geld verdienen met drugs. Het afval interesseert hem/haar niets en de enige reden waarom hij/zij dit dumpt, is het feit dat afval een risico vormt in het herleiden naar de drugsproductie.

Wat kan de drugsproducent er anders mee doen? Hij/zij heeft geen keuze vanuit zijn/haar eigen standpunt gezien. Het is illegaal. Wij hebben als maatschappij afval illegaal gemaakt door de twee problemen van drugs en drugsafval aan elkaar te koppelen. Drugsafval is een probleem, omdat wij drugs als probleem zien. Het probleem drugs oplossen zou drugsafval als probleem direct uit de wereld helpen. Maar waarom koppelen we de twee problemen? Waarom scheiden we ze niet en concentreren we ons alleen, voor nu, op het probleem van het afval.

Legaal

Wat is nu het daadwerkelijke probleem van drugsafval? Door het probleem te bezien vanuit de drijfveren van diegene die het afval dumpen en onjuiste aannames te elimineren kun je het probleem herformuleren tot wat het daadwerkelijk is. Niet 'Hoe kunnen we voorkomen dat drugsproducenten het afval dumpen?', maar 'Hoe kunnen we hen een alternatief bieden voor het afval, aantrekkelijker dan dumpen, in een context die kosten, het milieu en onze gezondheid spaart?'

Dat kan door drugsafval legaal te maken, terwijl drugs en drugsproductie illegaal blijven! In plaats van een gevecht op twee fronten met de drugsproducers, tekenen we een wapenstilstand op het front van de afval. Omdat geen enkele partij dit gevecht wil voeren en er op dit front alleen maar verliezers zijn. De gezondheid, het milieu en onze collectieve portemonnee.

Waarom spreken we niet af elkaar alleen te bevechten op het front van drugs zelf? Drugsproducenten zijn hiervoor te porren, indien dit voor hen aantrekkelijker is dan het alternatief van dumpen. Hier helpt een derde element bij het op deze manier naar problemen kijken. Naast het elimineren van onjuiste aannames en het herformuleren van het probleem, benoem je exact het omgekeerde van wat meestal wordt gedaan. In dit geval: in plaats van het straffen van het dumpen van afval, gaan we het inleveren van afval belonen. We betalen ervoor! Om het alternatief van het inleveren van legaal drugsafval aantrekkelijker te maken dan het dumpen ervan. In de uitvoering van dit idee betekent dit bijvoorbeeld dat drugsafval kan worden ingeleverd bij de milieustraat en we er zelfs voor betalen. Of beter nog. Het Brabants Afval Team (BAT) haalt het drugsafval op, bij elke gewenste locatie zolang het maar veilig is voor het milieu en de gezondheid.

En om dit alternatief echt aantrekkelijk te maken, geven we ook de garantie dat het ingeleverde drugsafval nooit zal worden gebruikt in het herleiden naar drugsproductie. Zwart op wit en we passen hier de wet op aan. De drugsproducenten en hun advocaten zullen goed overweg kunnen met deze garantie bij een rechtszaak over drugs waarbij het bewijsmateriaal afkomstig is van drugsafval. Deze oplossing leidt tot betere resultaten dan het huidige beleid. Minder dumpingen van drugsafval, minder kosten en minder gevaar voor het milieu en de gezondheid.

Rechtvaardigheid

Het ironische is dat niet de drugsproducenten het bedenken en toepassen van deze oplossing in de weg staan, maar wij als maatschappij. Ons gevoel van rechtvaardigheid telt zwaarder bij de keuze voor een oplossing, dan het resultaat van de oplossing. Het legaliseren van drugsafval, ervoor betalen en het geven van garan-ties voelt te onrechtvaardig om hiervoor te kiezen. We kiezen liever voor een niet-succesvolle oplossing die ons gevoel van rechtvaardigheid bevredigt - het bevechten van drugs op alle fronten - dan voor een oplossing die wel succesvol is, maar niet rechtvaardig voelt. Interessant is dat praktijkvoorbeelden juist leren dat bij een keuze voor resultaat in plaats van je gevoel, het resultaat juist leidt tot een herijking van het gevoel van rechtvaardigheid.

Kiezen voor dit soort oplossingen vraagt slechts een aantal zaken. Leiderschap, lef en vertrouwen, daar ontbreekt het toch niet aan in Brabant? Maar ook dit is een aanname.