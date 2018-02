Landbouw moet roer omgooien

Geef uw mening Mag drone uw kratje bier aan huis bezorgen?

1 februari 'Wat vliegt het eerst: biertje of pizza?' kopte deze krant afgelopen donderdag. Bierbrouwer Grolsch en de keten Domino's Pizza zouden serieus aan het bekijken zijn, of ze op termijn drones kunnen inzetten om bestellingen thuis te laten bezorgen. Is dit gewenste toekomstmuziek of moeten we ons als consument serieus afvragen of we hierop zitten te wachten?