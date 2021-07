Lakei in een jurk

column Summer of love

27 juni Vandaag is het zover, het zo vurig gewenste einde van de lock-down die ons land vijftien maanden in z’n greep hield. Ik had verwacht dat iedereen om me heen als dartele blije koeien uit de schuilkelders vandaan zou komen. Maar wat ik vooral proef, is heel veel chagrijn. Het lijkt wel of afgelopen jaar ook beperkingen golden voor optimisme en geduld.