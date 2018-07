'Lachen om dingen die alleen wij begrijpen'

Mona: ,,Ik woonde al samen. Mijn vriend en de vriend van Simone waren bevriend. Zij stelden voor om eens met z'n vieren af te spreken. Het klikte gelijk tussen ons. Tijdens de verjaardag van ons dochtertje hielp Simone gelijk mee met ballonnen opblazen."

Simone: ,,In het begin spraken we bijna wekelijks af. Een potje kaarten, uit eten of gewoon gezellig kletsen. Maar ook samen op stap of naar de bioscoop. Al snel gingen we met z'n vieren een weekje met de auto naar Italië. De broodjes voor onderweg, waren al op voordat we Breda uit waren."

Mona: ,,We hadden veel plezier met z'n viertjes, maar ook tussen ons tweetjes liep het hartstikke goed. Als er iets voorviel, dan werd dat direct uitgesproken. En dat doen we nog steeds."

Simone: ,,Mona en ik konden rustig een hele middag naar muziek luisteren. Dan hoefden we niks te zeggen tegen elkaar; het was gewoon goed."