Laat je niet leiden door vooroordelen

door Christel Verbogt

Duncan Laurence boekte met zijn eerste plaats op het Eurovisie Songfestival eigenlijk niet één, maar twee overwinningen. Hij won voor Nederland voor het eerst in 44 jaar het liedjesfestival en hij snoerde alle mensen die in de maanden voorafgaand aan het evenement hun vooroordeel klaar hadden, de mond, door hun het tegendeel te bewijzen.

,,Dít moet Nederland gaan vertegenwoordigen?!" ,,Weer duur geld verkwanseld." ,,Zakkenvuller..." ,,Arrogante selectie." Zomaar wat reacties die geplaatst werden, toen begin 2019 bekend werd dat Duncan Laurence voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival zou gaan. Vooroordelen geschreven achter de veiligheid van een schermpje, gepost op social media.

Natuurlijk, wij kennen in dit land vrijheid van meningsuiting en daar valt ook het plaatsen van meningen op sociale media onder. Het is mooi dat dit kan en mag. Toch vind ik dat hier grenzen aan zitten, voor mij persoonlijk dan. Dit soort reacties werden namelijk niet alleen geplaatst in de aanloop naar het Eurovisie Songfestival over Duncan, dit soort reacties zie je elke dag op sociale media terug. Over de meest uiteenlopende onderwerpen en en de meest diverse personen.

Quote Negativi­teit kan je onzeker maken. Maar het kan je ook sterker maken, je kracht geven Christel Verbogt Niemand kiest ervoor het middelpunt te zijn van vooroordelen, maar je kunt het ze niet bestrijden. Wél kun je zelf de keuze maken hoe je ermee omgaat. We kennen allemaal voorbeelden van een vurige discussie. Soms wordt zo'n discussie gevoerd door mensen die zich geroepen voelen op te komen voor de persoon in kwestie, soms discussieert de persoon waarover het gaat zelf mee en soms besluit iemand er een bericht op social media aan te wijden. Dat laatste zie je vooral bekende Nederlanders doen.

Negativiteit kan je onzeker maken. Maar het kan je ook sterker maken, je kracht geven. Hoe dan, zult u misschien denken. Toch zijn ook daar vele prachtige voorbeelden van. Op dit moment is Duncan Laurence mijns inziens daarvan het mooiste voorbeeld. Ondanks de ladingen kritiek die hij over zich heen kreeg, stond hij de afgelopen maanden steeds weer met een glimlach van oor tot oor, en met een krachtige boodschap, de pers te woord. Duncan werd vroeger gepest. Hij was als kind wat voller en hij is biseksueel. Duncan is gewend aan negativiteit. De afgelopen maanden had hij opnieuw te maken met pesters, maar dit keer werden de meningen vooral - veelal anoniem (!) - verkondigd vanachter een veilig schermpje.

Zelfs op de dag van de Songfestivalfinale waren de berichten over zijn prestaties wisselend. De één zei dat Duncan wel móest winnen, de ander riep dat de verwachtingen veel te hoog gespannen waren. In de act van Duncan zaten immers geen vuur, water of gigantische kostuums, zoals dat wel bij een Songfestivallied 'hoort', volgens sommigen.

Ondanks al die meningen, positief of negatief, ging Duncan ervoor in Tel Aviv. Hij zat daar alleen op het podium, achter zijn piano, en bracht zijn nummer Arcade vol overgave. In de halve finale zette hij al een prachtig optreden neer, in de finale knalde hij - in mijn ogen - helemaal. Uiteindelijk verloren de critici, legden de vooroordelen het loodje. Duncan won, mede door een ruime meerderheid aan stemmen van het publiek. Het kan dus! Tegen alle vooroordelen in: Duncan lives the dream. In zijn toespraak gaf hij aan dat het om muziek moet gaan, zoals het voor hemzelf altijd over muziek ging en zal gaan.

Het Eurovisie Songfestival, Duncan met zijn lied Arcade: het is je ding of niet. Maar ik denk dat we het over één ding eens moeten zijn: Duncan is een voorbeeld voor velen! Hij heeft laten zien dat wat anderen ook van je denken of over je zeggen, je je droom kunt waarmaken. Daarom zouden we allemaal - al is het maar een beetje - #TeamDuncan moeten zijn.