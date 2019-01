‘Laat het een verkiezing zijn van het volk, deskundigen en (top)sporters’

Sportverkiezing

Toen ik naar het jaaroverzicht van Studio Sport zat te kijken, gingen mijn gedachten uit naar de verkiezing van de sportvrouw van het jaar. En weer kwam ik tot de conclusie dat in mijn ogen de verkeerde sportvrouw gekozen is. Niets ten nadele van de prestatie van Suzanne Schulting op de Olympische Winterspelen, maar voor mij was Kiki Bertens de absolute topper van 2018. De commissie zat er wat mij – en vele anderen – betreft, echt naast.

Ik zou willen voorstellen voortaan een lijst van bijvoorbeeld twintig genomineerden per categorie te presenteren, waar sportminnend Nederland zijn of haar stem op mag uitbrengen. Dan blijven er per categorie vier over waaruit de uiteindelijke winnaars verkozen worden. Laat de verkiezing er een van het volk, deskundigen én (top)sporters zijn. Als je favoriet het dan niet haalt, kan ik daar veel meer vrede mee hebben. Kijk ook eens naar de verkiezing van sportpersoonlijkheid van het jaar, zoals bij de BBC. Dan zijn niet alleen de sportprestaties doorslaggevend.

Jan van Steenhoven, Oosterhout

Zaterdagbijlages

De uitgebreide bijlages in de zaterdagkrant van BN DeStem zijn echt de moeite waard om te lezen, omdat daarin van alles uit het leven wordt aangekaart. Aldus voor uw redactie, journalisten en betrokkenen, mijn complimenten.

J.C. v.d. Ketterij, Bergen op Zoom

Vaccinaties (1)

In het gastopiniestuk van Michiel Bienert over vaccinaties, in de krant van 2 januari, geeft hij aan dat ook erg van belang is ‘hoe lang geleden een onderzoek is gedaan’, maar even verder in zijn betoog haalt hij zelf een onderzoek van NRC aan over vermijdbare geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnamen van 2006? Liefst twaalf jaar geleden. Erg tegenstrijdig.

Henk van Dijk, Breda

Vaccinaties (2)

Het pleidooi van Michiel Bienert (BN DeStem, 02-01) om de kwestie van de vaccinatie te bekijken vanuit het belang van het kind, in plaats van het belang van Big Pharma voorop te stellen, vond ik aanvankelijk intellectueel en moreel puntgaaf. Des te teleurstellender was het eind van het artikel, waar hij ineens het mededingingsbeginsel op de vrije markt verdedigde, ook voor vaccins. Hoe tegenstrijdig wil je het hebben? Wereldberoemde economen als Thomas Piketty en Kate Raworth hebben het hele idee van mededinging doorgeprikt als iets dat op de markt volstrekt onbetrouwbaar is en meestal werkt in het belang van de producent. Dit is zeker het geval als je weet dat deze mededinging bij wet door de overheid moet worden afgedwongen. Is het dan niet veel simpeler dat een overheid maar meteen én de prijs van farmaceutische artikelen bepaalt én de kwaliteit ervan controleert, met eventueel een eenmalige bonus voor de producent die het presteert om de kwaliteit te verbeteren? Dat lijkt me beter aan te sluiten bij ‘leven vanuit het hart’ in plaats van domweg de ‘logica’ van de winstmaximalisatie te beamen.

Drs. Frans M. Vermeulen, Roosendaal

Koopkracht

Premier Rutte heeft voortdurend herhaald dat alle Nederlanders er in koopkracht op vooruitgaan in 2019. Althans, de hardwerkende, doodgewone Nederlanders. Helaas heb ik moeten constateren dat ik tot de niet doodgewone Nederlanders behoor. De aow is weliswaar per 1 januari met 18,74 euro per maand verhoogd, maar mijn pensioenfonds heeft me bericht dat het netto pensioen – als gevolg van de verhoogde bijdrage Zorgverzekeringswet en hogere belasting – met 2 euro is verlaagd. En voor zover ik het nu kan overzien, zijn mijn vaste lasten met 23,50 euro per maand omhoog gegaan. De te verwachten verhoging van de gemeentelijke belastingen (ozb, afvalverwijdering) en de waterschapslasten zijn nog niet bekend. Bovendien is er ook nog de verhoging va het btw-tarief van 6 naar 9 procent. Achteruitgang dus. Mijn wantrouwen jegens onze minister-president is opnieuw gegrond gebleken. Glad-de praatjes.

Rien Ros, Etten-Leur

Sorry

Ik reageer op Psychologeld op de economiepagina in BN DeStem van 3 januari, met als titel Sorry. Sorry is mijns inziens identiek aan ‘me-first’ of in de Nederlandse taal: ‘sodemieter op!’

Peter Frijters, Rijsbergen

Zonnepanelen

In BN DeStem van 3 januari 2019 stond een artikeltje over zonne-energie. Daarin werd aangegeven dat het jaar 2018 bijzonder goed was voor de mensen die zelf stroom opwekten met zonnepanelen. ‘Het aantal zonne-uren was namelijk extreem hoog, dus de opbrengst ook.’ Dat is een misvatting. In de praktijk is het zo dat de maximale opbrengst van zonnepanelen lager is bij een teveel aan zonlicht en hoge temperaturen.